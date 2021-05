Quando è il momento di gettare via la plastica, ci rendiamo conto delle quantità esagerate di confezioni che si accumulano. Anche se varie aziende si stanno attivando per eliminare questo materiale, l’uso della plastica è ancora contemplato. Tutti i contenitori dei prodotti utilizzati per casa e per la cura della persona, potrebbero trovare una nuova funzionalità a casa. Oltre ad avere un valore etico si può contribuire così all’economia della famiglia, dando sfogo a creazioni fantasiose ma utili alla vita di tutti i giorni. I classici contenitori di creme, shampoo e bagnoschiuma non verranno più gettati, ma verranno riciclati e riutilizzati una volta puliti.

Vediamo 5 modi creativi e pratici per riciclare la plastica e dare nuova vita ai vecchi flaconi di shampoo e bagnoschiuma.

I flaconi si trasformano in contenitori

Per avere una scrivania ordinata, con un tocco di originalità, i vecchi flaconi verranno trasformati in simpatici portapenne e matite. Basterà tagliare, con un taglierino o forbice adatta, la parte superiore secondo l’altezza che si desidera avere. Limare per bene la parte seghettata e dipingere con acrilico, o foderare con un bel tessuto la parte esterna con la colla, e il gioco è fatto.

Lo stesso procedimento può essere utilizzato per fare dei portacellulare, si potrà inserire nel lato esterno un pezzo di biadesivo per appenderlo dove si vuole. Oppure, praticando un foro nella parte che andrà a muro, sarà facile appenderlo vicino la presa, per caricare il cellulare in tutta comodità.

Per tenere tutto sistemato in bagno e non avere accessori sparsi, si potrà scegliere un flacone, tagliarlo a metà e inserirvi dentro creme o spazzolini. Sarà comodo avere un portaoggetti da bagno da tenere appeso o da poggiare sul lavabo.

I contenitori più stretti diventeranno dei portaocchiali con tanto di chiusura. Dopo che si taglierà a metà il flacone, basterà solo decorarlo a piacere.

Ma si potranno anche decorare gli esterni con dei graziosi vasi colorati. Utilizzare i contenitori più larghi e dopo averli recisi a metà, usare la parte inferiore come vasi per le piante. Saranno graziosi da tenere sul davanzale o da appendere con una corda a muro, se non c’è sufficiente spazio all’esterno.

Questi sono i 5 modi creativi e pratici per riciclare la plastica e dare nuova vita ai vecchi flaconi di shampoo e bagnoschiuma.