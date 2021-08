Molti gettano via stecchi e vaschette del gelato rinunciando a questi fantastici utilizzi

In estate consumare chili di gelato è inevitabile. Spesso lo realizziamo in casa senza gelatiera, per evitare di acquistare prodotti confezionati. Ma quando capita di comprare ghiaccioli, vaschette o barattoli, quasi sempre buttiamo le confezioni e gli stecchi, perché non sappiamo come riutilizzarli. Se siamo appassionati di fai da te, esistono diverse possibilità per creare oggetti versatili ed interessanti. Basterà avere un po’ di manualità, pazienza e qualche attrezzo, per realizzare simpatiche creazioni, da utilizzare in casa o da regalare. Inoltre potremo coinvolgere i nostri figli o nipoti, perché possano imparare a divertirsi con semplici giochi artigianali.

Per realizzare i lavoretti, è necessario accumulare una discreta quantità di stecchi, recuperare una pistola per colla a caldo, o una colla adatta ai bastoncini.

La prima idea, semplice e veloce, consiste nel costruire un piccolo ventaglio, per fare giocare i bambini o da tenere in borsa nelle sere afose. Per ogni ventaglietto, serviranno minimo 5 stecchi, che possiamo colorare o lasciare al naturale, un pezzo di stoffa o cartoncino colorato. Bloccare l’estremità inferiore con un chiodino adatto, o fare un foro e inserirvi un nastro. Aprire il telaio e incollare ad ogni stecco la carta o il tessuto scelto, tagliando gli scarti.

Per decorare casa, si possono realizzare graziosi porta vasi, portapenne, con la stessa tecnica. Prendere come riferimento un piccolo vaso o contenitore di latta o vetro, circolare, per dare forma alla creazione. Ricoprirlo di carta, o incollare direttamente sul vaso gli stecchi. Poi potremo colorarli ed aggiungere qualche dettaglio, come del nastro colorato o spago.

Con pochissimi stecchi è possibile fare dei simpatici sotto tazza o bicchiere, semplicemente incollando tra loro i bastoncini, in più strati. Oppure creare delle targhette personalizzate, da appendere sulla porta di casa o delle stanze.

Vaschette gelato

Molti gettano via stecchi e vaschette del gelato rinunciando a questi fantastici utilizzi, per decorare casa e fare dei regali originali. Infatti, se riusciamo a conservare qualche vaschetta gelato, classica rettangolare o circolare a barattolo, possiamo ricavare dei contenitori e cestini multiuso. Saranno utili per riporre gli accessori per cucire, elastici per capelli, gioielli, ma anche i biscotti.

Basterà ricoprire la superfice laterale esterna di colla, per poi decorarla con della stoffa, o tessuto jeans, oppure con nastro colorato e spago. Possiamo anche foderare la parte interna, questo dipenderà dall’utilizzo finale. Per quanto riguarda il coperchio, possiamo foderare la parte superiore, se vogliamo realizzare una scatola chiusa. In alternativa, possiamo ricavare uno o più manici, da incollare al centro della vaschetta o lateralmente, con dello spago o del tessuto a treccia. Per abbellirlo diamo sfogo a tutta la nostra fantasia, utilizzando merletti, perline e tutto il materiale di recupero che troviamo in casa.