Il via vai nel Mondo è ricominciato e ci sembra di riassaporare il piacere di viaggiare. La preparazione della valigia, il check-in all’aeroporto, la prenotazione dell’hotel, la ricerca del ristorante più tipico.

Oltre alla nostra bella Italia, però, anche l’Europa è piena di città bellissime da visitare in pochi giorni che sono perfette per una toccata e fuga tra arte e divertimento. Bastano, infatti, poche ore di volo per vivere un’esperienza incredibile da soli o in compagnia.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ecco 7 città bellissime da vedere in Europa in autunno per un weekend romantico o con gli amici.

Tra un giro in battello sul Danubio e le montagne irlandesi, ce n’è per tutti i gusti

Budapest, la capitale dell’Ungheria, è perfetta per un viaggio all’insegna del relax. Bellissimo il quartiere più antico di Buda diviso dal più moderno Pest dal fiume Danubio. Merita un giro in battello sul fiume per vedere il meraviglioso Palazzo del Parlamento illuminato di notte. Tra un piatto di goulash e l’altro, è consigliabile concedersi una giornata alle famose terme Art Nouveau di Szechenyi. Si tratta, infatti, di uno dei complessi termali più antichi (risalgono al 1881) e grandi di tutta Europa.

Se voliamo sulla cost sud-orientale della Spagna troviamo Valencia. Tra i luoghi essenziali di questa città marittima e calda, c’è sicuramente la Città della Scienza con il museo interattivo e l’Oceanographic. Non possiamo andare via senza una visita al Santo Graal nella Cattedrale della città e alla Lonja de la Seda, uno dei monumenti gotici più famosi della città.

A pranzo facciamo un giro al Mercato Centrale dove possiamo trovare prodotti freschi e piatti tipici della tradizione valenciana.

Madrid, la capitale della Spagna, è un’altra chicca meravigliosa. Possiamo dedicare una giornata intera alla visita dei musei Prado e il Reina Sofia, tra i più noti al Mondo. Inoltre, con mezz’ora di treno raggiungiamo il regio monastero dell’Escorial, una delle architetture più famose della corona spagnola. Concediamoci anche una passeggiata al bellissimo Parco del Buen Retiro mentre addentiamo una gustosissima Bamba de Nata.

La confinante Francia ci regala sulle coste la nostalgica Biarritz. Famosa per le sue onde oceaniche e per i ristoranti bellissimi, attrae surfisti e amanti della cucina gourmet. La tradizione gastronomica, infatti, unisce l’alta cucina ai sapori intensi dei Paesi Baschi.

7 città bellissime da vedere in Europa in autunno per un weekend romantico o con gli amici

Se decidiamo di andare a Porto dobbiamo assolutamente vedere il quartiere della Ribeira. Questo posto è unico ed è il più caratteristico con le casette colorate e le barche ormeggiate. Inoltre, merita una visita anche la Cattedrale di Porto con il chiostro gotico con le azulejos bianche e azzurre, e infine la magnifica Biblioteca Lello, una delle librerie più belle esistenti.

A Dresda ogni angolo della città è un pezzo di arte. Dallo storico Palazzo Reale alla Gemäldegalerie Alte Meister. Per non parlare del tramonto bellissimo sugli edifici barocchi della città da godere dalla Brühlsche Terrasse. Invece, per cenare c’è la più antica latteria della Germania con latte, formaggi e prodotti tipici.

Concludiamo con Dublino, la capitale dell’Irlanda. Circondata dalle montagne e toccata dal mare, la capitale dell’Irlanda ci regala dei paesaggi meravigliosi. Per non parlare dei vicoli e delle strade del centro pieni di storia. Possiamo fare un’escursione sul Dalkey Quarry o raggiungere la scogliera a Howth. E poi la vita notturna di Dublino trascorre intensa tra pub storici e nuove caffetterie.