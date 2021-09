Se il Coronavirus non ci ha tolto la voglia di viaggiare, possiamo sfruttare i weekend di ottobre per girare l’Europa. Infatti, ora con il Green Pass la situazione è abbastanza tranquilla anche fuori dall’Italia. Per questo dovremmo approfittare di questa quiete per vedere qualcosa di diverso dal solito. Se il portafoglio piange però non è il caso di rassegnarsi. Infatti, non esistono solo le mete più patinate e costose, come Parigi o Berlino. La parte orientale del nostro continente, infatti, può regalarci allo stesso modo delle emozioni, mettendoci a confronto con delle realtà diverse dalle nostre. Infatti, viaggiare low cost è possibile visitando questa affascinante capitale europea da pochi euro al giorno. Vediamo insieme dunque qual è la prossima destinazione che bisogna assolutamente prenotare.

Stiamo parlando di Sofia, la capitale della Bulgaria. Questa città è meno gettonata sicuramente di Atene o Budapest, ma ha un suo fascino tutto da scoprire. Innanzitutto, è una meta perfetta per trascorrere un weekend fuori dal comune e per mantenere le nostre finanze per lo più intatte. Infatti, sono presenti moltissimi voli super economici dalle maggiori città italiane, gli hotel hanno prezzi veramente accessibili e il cambio moneta risulta molto vantaggioso. Il lev bulgaro, infatti, vale circa la metà della nostra valuta. Si potrebbe tranquillamente dire che, vitto e alloggio compresi, a Sofia il budget si aggira all’incirca sui 50 euro a giornata.

Le specialità culinarie da non perdere sono il tarator, una zuppa di cetrioli e yogurt, e le diverse varietà di kebapcheta, ovvero delle polpette principalmente a base di carne. Per concludere il pasto consigliamo i baklava, tipici dolcetti al miele diffusi anche in Grecia e Turchia, e i liquori mastika e rakia. A colazione invece bisogna addentare la tipica banitza, un dolce pane aromatizzato alla cannella.

Cosa visitare in città e negli immediati dintorni

Sofia presenta dei gradevoli resti romani in un’area denominata “la rotonda di San Giorgio”. Se ci interessa il periodo antico è d’obbligo recarsi al Museo archeologico, dove sono presenti alcune antiche suppellettili del periodo. Poi bisogna visitare gli innumerevoli centri religiosi presenti nel centro. La principale è quella di Santa Sofia, seguita dalla cattedrale Aleksandr Nevskij e infine dalla chiesa russa. Se si desidera fare una gita in giornata consigliamo di vedere anche la chiesa di Boyana e il monastero Rila.

