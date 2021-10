Ottobre è iniziato da pochissimo ed è giunto il momento di interrogare le stelle per capire cosa ci aspetta nei giorni che verranno. Per alcuni di noi quello in arrivo sarà un periodo positivo, in particolare per quanto riguarda il lavoro. Invece, per altri il mese che si concluderà con Halloween potrebbe portare brutte sorprese e momenti veramente difficili. Per questi 5 sfortunati segni zodiacali ottobre sarà un mese davvero da dimenticare. Controlliamo se siamo in questa classifica e iniziamo a prendere le dovute contromisure. Ma non ci spaventiamo e ricordiamo che siamo sempre noi i principali artefici del nostro destino.

Sono in arrivo giorni decisamente impegnativi per i nati sotto il segno del Leone. I Leone non sono famosi per la loro pazienza e probabilmente si troveranno di fronte a problemi sia in amore che sul lavoro. Nulla di irreparabile ma potrebbe essere l’occasione giusta per imparare a gestire la rabbia e imparare l’arte della diplomazia.

Ottobre sarà un mese da prendere con le pinze anche per i Vergine. Sul fronte finanziario le cose potrebbero non andare benissimo e richiederanno una gestione oculata delle risorse disponibili. In amore, invece, si prevedono incomprensioni e pigrizia. Ma le chiavi per uscire da queste situazioni sono chiarezza e sincerità.

I primi venti giorni del mese saranno complicati anche per i Bilancia. Segno amante dell’equilibrio, la Bilancia dovrà fare i conti con la confusione e un flusso disordinato di eventi. Alcuni dei quali metteranno alla prova anche la sua proverbiale pazienza. Servirà un continuo lavoro di compromesso anche a livello sentimentale, ma le cose dovrebbero andare decisamente meglio dal 20 in poi.

Le difficoltà degli altri due segni

Le maggiori problematiche per i Capricorno potrebbero arrivare sul fronte lavorativo. Gli obiettivi prefissati sembrano allontanarsi nella prima metà del mese. Ma con l’aiuto di amici e colleghi la fine di ottobre si trasformerà nel momento della svolta. Qualche noia anche in famiglia che andrà risolta senza nascondersi dietro impegni professionali e di lavoro.

Per i Pesci questo periodo sarà forse da dimenticare. Nei prossimi giorni si prevedono tempeste emotive e vecchie ferite sentimentali che si riaprono. Problemi relazionali che potrebbero riflettersi anche in famiglia per quanto riguarda la gestione delle risorse. Intorno al 23, però, le cose dovrebbero andare decisamente meglio, e Marte e il Sole nel segno porteranno chiarezza e serenità.

Approfondimento

