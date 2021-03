Tra appassionati di cibo ed esperti di vino, la passione per la gastronomia ci accomuna in molti. L’alta cucina è un mondo affascinante e misterioso, in grado di appassionare chiunque. Ora spiegheremo in che modo potremo scoprire i segreti dell’alta cucina e dei ristoranti stellati.

Una serie appassionante

Sulle maggiori piattaforme di streaming, lo sappiamo, ci sono molti documentari di cucina. Tra le serie sulla preparazione del cibo ai talent show e le competizioni culinarie sembra un argomento che appassiona in molti.

Oggi parleremo di una serie che se ci interessa l’argomento ha moltissimo da insegnarci.

La serie Netflix Chef’s Table ci mostra alcuni dei migliori ristoranti del mondo, i più innovativi e sperimentali. Dagli ingredienti insoliti del chef brasiliano Atala, alle peripezie dei fratelli catalani Adrià, questa serie ci mostra le singole storie di questi personaggi e della loro cucina incredibile.

Tutti gli chef che appaiono nella serie sono stati insigniti della prestigiosa Stella della Guida Michelin e sono riconosciuti come i migliori cuochi del mondo per la loro abilità e per l’originalità dei piatti che preparano. Il cibo di questi ristoranti non è solo un nutrimento per il corpo, ma è una vera e propria esperienza.

In che modo scoprire i segreti dell’alta cucina e dei ristoranti stellati

Grazie a questa serie possiamo scoprire quali sono i ristoranti che stanno innovando l’arte culinaria in tutto il mondo. Espanderemo le nostre conoscenze e verremo a conoscenza di ingredienti che non sapevamo esistessero.

Sicuramente rimarremo stupiti da ceri piatti, ma anche desidereremo prenotare in uno di questi ristoranti stellati, costi quel che costi.

Se invece ci renderemo conto che l’esperienza è troppo cara, potremo optare per prendere ispirazione da questi rivoluzionari, e potremo copiarne le ricette, a volte semplici a volte molto elaborate.

E se la serie ci lascerà l’acquolina in bocca, possiamo preparare questo piatto.