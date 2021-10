La pulizia del bagno è una delle più importanti della casa. Il bagno è la stanza in cui ci laviamo e in cui rischiamo di entrare in contatto con il maggior numero di microbi e batteri. Per questo motivo deve essere sempre pulito e igienizzato. Su queste pagine abbiamo spesso parlato di prodotti naturali e trucchetti per pulirlo. Prodotti e trucchetti che però diventano quasi inutili se continuiamo a commettere gli stessi sbagli. Questi comunissimi errori nella pulizia rovinano il bagno e lo rendono un covo di batteri. Vediamo quali sono e come evitarli. I sanitari e la nostra salute ringrazieranno.

Il primo errore che spesso commettiamo è quello di usare prodotti troppo aggressivi per trattare i sanitari. In un primo momento potrebbero sembrare fenomenali e far splendere bidet, wc e lavandino. Ma a lungo andare rovineranno i materiali e faranno comparire macchie impossibili da togliere. Meglio provare con prodotti naturali che potremo utilizzare anche per le altre stanze.

Altro errore molto simile è quello di versare acido negli scarichi. In commercio esistono moltissimi prodotti di questo tipo ma l’uso prolungato potrebbe portare a corrodere le guarnizioni e le tubature.

Mai tralasciare l’asciugatura. È un operazione che spesso sottovalutiamo ma è fondamentale per la salute del bagno. Molti dei problemi per i sanitari derivano dall’accumulo di calcare portato dall’acqua. Prendiamoci il tempo necessario per asciugare bene tutto e probabilmente il bagno resisterà più a lungo.

Attenzione ai batteri e ai microbi

Spesso non abbiamo tempo per pulire o siamo semplicemente distratti. E allora utilizziamo lo stesso panno per asciugare wc, bidet e lavandino. In molti casi lo stesso panno che usiamo anche per altre stanze. È un errore veramente pericoloso. Rischiamo infatti di spostare semplicemente i microbi da una zona all’altra. Prendiamo dei comuni panni in microfibra di colori diversi e assegniamone uno a ogni sanitario. Ne va della nostra salute.

Una delle parti più sottovalutate per la pulizia è la tendina della doccia. Nel passato tutte le docce avevano una tendina, ma oggi la troviamo principalmente nelle vasche con doccia integrata. Spesso la lasciamo appoggiata al pavimento. E rischiamo di farla invadere dai microbi, acari e batteri che poi riporteremo nella vasca. Puliamola e disinfettiamola sempre al meglio. Oppure tagliamo semplicemente la parte in eccesso.

