A cosa servirebbe l’olio essenziale di bergamotto e perché dovremmo utilizzarlo

Molto spesso la natura ci offre dei prodotti davvero eccezionali in grado di aiutarci nella vita quotidiana e, alcune volte, utili anche per risolvere qualche piccolo problema di salute.

Pensiamo, ad esempio, alla frutta e alla verdura. Sono dei prodotti fondamentali, che non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole. Questi alimenti fornirebbero vitamine e minerali utili per rimanere in buona salute.

Le proprietà benefiche degli oli essenziali

Ma la natura ci mette a disposizione anche gli oli essenziali. Parliamo di sostanze molto profumate che si ricavano da alcune piante. L’estrazione di questi oli è una tecnica molta antica, che si tramanda di generazione in generazione.

Contengono l’essenza della pianta e il loro profumo intenso avrebbe la capacità di allontanare gli afidi e i parassiti dai piccoli arbusti. Ma sarebbero anche in grado di attirare gli insetti impollinatori.

Gli oli essenziali sono perfetti da utilizzare anche in casa. Non solo per profumare i vari ambienti. Ma, grazie alle loro caratteristiche, sono usati anche per pulire ed igienizzare. Infatti, alcuni di questi prodotti avrebbero delle proprietà disinfettanti, antibatteriche e antisettiche.

A cosa servirebbe l’olio essenziale di bergamotto e come dovremmo usarlo

I benefici degli oli essenziali sono noti fin dall’antichità. Queste sostanze sono molto utilizzate per la cura del corpo e anche dello spirito.

Infatti, oggi vogliamo parlare di un olio molto particolare, dal profumo fresco, fruttato e dolce. Ci riferiamo all’olio essenziale di bergamotto che si estrae dalla buccia dell’omonimo agrume.

La pianta può raggiungere i 4 m d’altezza e la coltivazione è legata alla Calabria. I suoi frutti sono molto profumati, hanno la buccia spessa e un sapore aspro come quello del limone.

L’olio essenziale di bergamotto avrebbe delle capacità antibatteriche, antisettiche e calmanti.

Sarebbe in grado di agire anche sul sistema nervoso. Infatti, aiuterebbe a rilassare, ridurre gli stati di agitazione e l’ansia. Viene utilizzato anche come rimedio naturale per combattere l’insonnia e conciliare il sonno.

Possiamo versarne qualche goccia nel diffusore per l’aromaterapia, oppure nell’umidificatore dei termosifoni. Ecco, quindi, a cosa servirebbe l’olio essenziale di bergamotto e come si dovrebbe utilizzare.

Attenzione alle controindicazioni

Ma facciamo attenzione perché, come tutti gli oli essenziali, anche quello di bergamotto non dovrebbe mai essere applicato in purezza sulla pelle. Questo perché parliamo di un prodotto molto concentrato, che potrebbero irritare la cute. Diluiamolo con dell’acqua o dell’olio vegetale.

Inoltre, se applichiamo l’olio essenziale di bergamotto, evitiamo di esporci al sole, perché potrebbe provocare delle macchie cutanee.

