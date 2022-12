Un fine anno indimenticabile? Ecco 4 spiagge da sogno a due passi dall’Italia spendendo pochissimo

Sognate di trascorrere un fine anno o iniziare il 2023 al caldo e cullati dal mare? Ecco 4 spiagge vicine a noi dove è possibile fare una vacanza anche a costi molti contenuti. Perché, ammettiamolo, chi non vorrebbe svegliarsi il 1° gennaio ammirando il mare e magari facendo colazione sulla spiaggia?

Quest’anno dicembre ci ha regalato temperature ben al di sopra della media. Un dono inaspettato in un periodo storico di crisi energetica e di bollette alle stelle. Per risparmiare ci eravamo preparati a piccoli astuti, ma efficacissimi, accorgimenti che avrebbero potuto anche farci risparmiare centinaia di euro sulla bolletta. Le temperature più alte del previsto sono venute in nostro soccorso.

Un fine anno indimenticabile? Perché non farlo al mare e iniziare il 2023 su una spiaggia

Il clima meno freddo e il ridotto consumo di gas per riscaldamento ha prodotto un triplo effetto. Ha diminuito il consumo dell’energia per riscaldamento, ha fatto crollare il prezzo del gas, ha mitigato il costo delle nostre bollette. Con i soldi risparmiati perché non regalarsi una vacanza al mare per fine anno, oppure a gennaio? Una settimana dopo il 6 gennaio, quindi in bassissima stagione, potrebbe costare veramente poco.

Ma dove andare in inverno al mare? Non occorre andare in California o ai Caraibi per trovare il caldo in inverno. A due passi dall’Italia è possibile andare in spiaggia a gennaio o febbraio con temperature primaverili. Anche se, forse, fare il bagno sarà impresa per pochi audaci. E allora ecco 4 spiagge dove trascorrere una vacanza invernale rilassante e divertente.

4 spiagge a un passo dall’Italia per una fantastica vacanza invernale

Pochi conoscono Playa de Los Genoveses. Questa spiaggia, fatta di sabbia finissima e caratterizzata da piccole dune, si trova in Andalusia. Fichi d’india e agavi fanno da contorno a questo splendido posto che d’estate è affollatissimo ma d’inverno è per pochi fortunati. Chi vuole fare surf a gennaio qui trova il suo paradiso.

Se pensiamo al mare d’inverno, al divertimento, a spiagge bianche e incontaminate in Europa, cosa ci viene in mente? Ma le Canarie, naturalmente. Tra queste isole spicca Fuerteventura, dove la temperatura media annua è di 20 gradi. Qui si può andare alla scoperta della spiaggia di Cofete. Una striscia di sabbia bellissima e suggestiva, protetta da una catena di montagne che raggiungono gli 800 metri per un fine anno indimenticabile.

Un tuffo nell’Oceano Atlantico

L’arcipelago delle Isole Azzorre è unico al mondo. Questo pezzo di Portogallo nell’Atlantico è costituito da 9 isole di origine vulcanica. Le due isole più importanti sono São Miguel e Terceira con luoghi naturali davvero incredibili, come la Caldeira das sete cidades di São Miguel.

Sempre nell’Oceano Atlantico, a sud delle Canarie, al largo delle coste nord occidentali dell’Africa, troviamo l’arcipelago di Capo Verde. La spiaggia di Chaves, nell’isola di Boa Vista è considerata unanimemente una delle più belle del Pianeta. Chi desidera la classica spiaggia da sogno, sabbia chiara, mare turchese e palme, deve venire qui.

Ecco dove trascorrere una piccola vacanza al caldo in Italia

In attesa di realizzare il sogno di sdraiarsi in una di queste meravigliose spiagge, possiamo cercare il caldo e il relax alle terme. L’Italia è ricca di luoghi termali bellissimi dove trascorre anche un solo giorno. Soluzione ideale anche per un fine anno indimenticabile od inizio 2023 in pieno relax.