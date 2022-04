La scarpa da ginnastica o sportiva ha sempre rappresentato la perfetta fusione tra moda e comodità. Ogni donna, di qualsiasi età, ha almeno un paio di sneakers nella propria scarpiera. A cambiare sono solo le occasioni in cui ciascuna decide d’indossarle.

Desiderare un modello cool e perfettamente comodo è un desiderio che accomuna persone di ogni età. Le sneakers rappresentano sempre una garanzia, tanto con i pantaloni che con gonne o vestiti più eleganti.

In questa selezione di sneakers di tendenza per i prossimi mesi del 2022 sarà facile trovare il modello più adatto ai propri gusti o esigenze.

Più sportive dei mocassini e comode dei tacchi

Il primo modello è anche il più semplice, un vero must che torna ogni anno come una certezza, ma con qualche piccola rivisitazione. Si tratta delle scarpe bianche in gomma, un modello di sneakers che sta bene praticamente con tutto.

Il consiglio è di sceglierle anche per i propri look più formali, in abbinamento a tailleur, gonne a ruota o pantaloni da completo. Se ne trovano tantissimi modelli anche sotto i 20 euro. Tuttavia, una novità di adesso è la suola puntinata come quella proposta, ad esempio, da Moschino al prezzo di 76,58 euro.

Il modello perfetto anche per le donne più adulte, però, è vintage, ovvero sneakers che ricordano mode del passato. Si tratta di modelli come, ad esempio, le New Balance, le Saucony o le Merrell.

Sono queste le 6 sneakers su cui investire per questa primavera perché enormemente di tendenza fra ragazze e donne adulte

Gli altri 4 modelli del momento sono:

le chuncky shoes, oggi davvero coloratissime e con suole spesse. Il Brand Converse propone il modello Plimsolls al prezzo di circa 50 euro;

le sneakers alte alla caviglia. Il Brand Gola ne propone una variante vintage, con decorazione arcobaleno sopra la tomaia;

le sneakers color pastello continuano a essere apprezzatissime fra donne di ogni età. Nike propone la sua variante in tinte pastello al prezzo di 222 euro.

le sneakers con fibbia in strass laterale sembrano un’altra tendenza irrinunciabile. Roger Vivier enfatizza questo dettaglio colorandolo in tinte accese su sneakers bianco latte.

Dunque, sono queste le 6 sneakers su cui investire per questa primavera 2022 e che sembrano già spopolare.

