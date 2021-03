La moda è spesso sinonimo di tendenza, perché un certo capo diventa “di moda” quando in molti iniziano a utilizzarlo. Fare tendenza significa anche condizionare leggermente le scelte altrui, nel limite del giusto. La Redazione di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa intende spiegare perché tutte stanno correndo a comprare queste tendenze del momento e come abbinarle perfettamente.

Trench in vinile

Il trench è un capospalla leggero, tipico di questo periodo in cui le temperature sono miti. Tutti rispolverano il loro trench primaverile nel mese di marzo, ma per questa primavera c’è una novità. Il trench di moda è in vinile e colorato.

Il vinile è un materiale molto lucido e liscio al tatto, oggi molto di tendenza. Consigliamo di puntare su colori fluorescenti come il fucsia o il verde accesso. Suggeriamo anche di portarlo alla giusta altezza (non più del polpaccio) per non accorciare la figura e rigorosamente allacciato per segnare il punto vita.

Accessori appariscenti

Ma qual è il motivo principale del perché tutte stanno correndo a comprare queste tendenze del momento? Le nuove tendenze mostrano una voglia di apparire, di non passare inosservate e di fare la differenza, meglio conosciuta come moda “statement”. Il mondo del fashion indica con questo termine una “moda dichiarazione”, con cui comunicare in modo eccentrico.

Per questo motivo, ad esempio, in molte indossano e acquistano anelli chunky e occhiali da sole rettangolari di colori appariscenti. Questi anelli sono quelli tipicamente bombati e dalle forme geometriche, che richiamano quelle rettangolari degli occhiali da sole.

Le stampe eccentriche

Sono ora molto di moda anche le stampe eccentriche, tra cui le stampe “bandana”. La tipica stampa delle bandane anni Novanta trova oggi impiego nella realizzazione di pantaloni o maglie che richiamano questa fantasia.

Spesso, è possibile trovare tanti lembi di bandana di colori e geometrie diverse, uniti a formare un capo d’abbigliamento unico.

Insomma la parola d’ordine nella moda “statement” è comunicare, trasmettere le proprie idee e la propria personalità attraverso i capi di vestiario indossati.

Non a caso, queste mode nascono in un periodo complesso, per certi versi un periodo di repressione di sentimenti ed emozioni. Con la moda statement l’obiettivo è dichiarare il proprio stile!