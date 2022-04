Le piante ornamentali hanno sempre un certo loro romanticismo con l’arrivo della primavera. È possibile coltivare molte di queste sia in vaso che direttamente a terra. Lo stesso vale anche per l’ortensia, una pianta fiorita e meravigliosamente colorata.

Sono tantissime le persone che la scelgono per abbellire casa e giardino e la motivazione è piuttosto semplice. Si tratta di una pianta perenne, arbustiva o rampicante, introdotta dalla scoperta di un navigatore che aveva dedicato questo fiore alla sua amata.

Oggi ne esistono circa 80 varietà diverse e, come molte altre piante perenni, esistono tanti motivi per riprodurla continuamente. Il più importante di questi è ottenere nuove e infinite giovani piante, senza dover spendere nulla.

Come dividerla per ottenere nuove piante

Esattamente come accade per specie come le peonie, la divisione è una tecnica di propagazione usata per moltiplicare e riprodurre anche le ortensie. La sua propagazione può avvenire, infatti, per talea o per divisione dei cespi radicali. La divisione è ciò che bisogna fare per avere aiuole stracolme di ortensie fiorite per tanti mesi all’anno.

La primavera è un ottimo momento per eseguire quest’operazione, sconsigliata invece nel periodo estivo. Il vantaggio è un sicuro attecchimento della pianta, accompagnato da un procedimento facile e veloce.

Per avere aiuole stracolme di ortensie fiorite in vaso o giardino dobbiamo compiere adesso quest’importantissimo gesto

Per dividere l’ortensia bisognerà legare gli arti con delle corde e suddividerla in sezioni. Quest’operazione rende più semplice scavare la pianta attorno alle radici e rimuovere la zolla intatta.

È assolutamente importante non danneggiare le radici in questa fase delicata. Bisognerà usare attrezzi e cesoie ben sterilizzati. Ogni porzione di pianta, poi, deve conservare una quantità sufficiente di radici. Questo consentirà alle giovani piantine di attecchire con maggiore semplicità.

Collocare le giovani piante in un substrato ricco e ben drenato e irrigare abbastanza abbondantemente il terreno.

Qualche ultimo consiglio utile

Le piante conoscono tanti modi di moltiplicazione come talea, propaggine, semina o margotta. La divisione è adatta alla moltiplicazione di tante specie, fra cui le piante aromatiche, piante grasse e tante ornamentali da interno.

Possiamo ripetere la stessa operazione anche durante l’autunno. Bisognerebbe, invece, evitarla durante inverno ed estate.

Un ulteriore vantaggio è anche quello di ottenere piante identiche all’originale di partenza.

