La pasticceria è sperimentazione e continuo desiderio di conoscere ingredienti particolari con cui stupire ospiti e commensali. La conoscenza delle materie prime gioca sicuramente un ruolo fondamentale. Eppure, le varianti dei dolci più conosciuti sono davvero tantissime e tutte incredibilmente particolari.

Con un ingrediente davvero diverso dal solito possiamo preparare dei gustosi tortini dall’aspetto invitante o ciambelle alla crema di latte. Ancora, lo si può utilizzare per rendere più soffici gli impasti delle torte e, persino, per il cuore morbido dei tortini. Possiamo usarlo anche per fare dei plumcakes morbidi, senza per forza usare lo yogurt o al posto del comune caffè nel tiramisù. Insomma, si tratta di un alleato che vale la pena sperimentare almeno una volta in pasticceria.

Ingredienti per la preparazione di mini-muffin con un ingrediente particolare

100 grammi di farina di riso integrale;

30 grammi di zucchero;

25 grammi di cicoria solubile;

un uovo medio;

100 millilitri di latte di riso;

50 millilitri di olio di semi di girasole;

8 grammi di lievito in polvere per dolci;

granella di mandorle q.b.

Per torte soffici o irresistibili tiramisù usiamo quest’ingrediente insolito che ricorda il caffè ma sa di nocciola

Si tratta del caffè di cicoria, un ingrediente ottenuto dalla pianta di cicoria comune e spesso usato come alternativa al caffè. Il gusto è amaro come quello della nocciola, ma si tratterebbe di una validissima risorsa in cucina.

Un possibile modo di usarlo è preparando questi mini-muffin pronti in pochi minuti e davvero molto originali. Bisognerà mescolare la farina ben setacciata, il lievito, il caffè di cicoria e lo zucchero in una boule da cucina.

Montare, poi, l’uovo con una frusta elettrica e unire il latte di riso e l’olio di semi. Il risultato dovrà somigliare a un composto spumoso.

Come procedere prima della cottura in forno

Aggiungere gli ingredienti secchi al mix di quelli liquidi e mescolare il tutto con le fruste elettriche. A questo punto, riempire una teglia o dei pirottini per muffin a circa 2/3 della loro altezza. Prima d’infornare, aggiungere la granella di mandorle sulla superficie di ogni pirottino.

Cuocere a 180° C per 20 minuti e servire i muffin una volta che saranno più freddi. Se per torte soffici o irresistibili tiramisù usiamo quest’ingrediente il risultato sarà certamente quello di stupire tutti.

