Siamo al culmine dell’estate e la maggior parte delle persone trascorre le sue giornate in spiaggia. In genere quando si è in ferie, ci piace uscire a cena, magari seguendo questi utilissimi consigli per rimanere in forma. Per il pranzo invece si tende a fare qualcosa di molto più semplice e veloce. Chi è al mare vuole giustamente godersi l’intera giornata in spiaggia. A maggior ragione se non si tratta di vere e proprie vacanze ma di una gita in giornata o un breve fine settimana.

I panini sono di certo la soluzione più pratica per risolvere la questione. Il classico prosciutto e salame hanno però un po’ stancato. Lo stesso vale per il classico tonno, mozzarella e pomodoro. Ricordiamo inoltre che non tutti gli affettati fanno bene a chiunque. Ed infatti, ecco i 3 affettati più magri e più leggeri che possono mangiare proprio tutti anche chi è a dieta e chi soffre di pressione alta.

Ecco qui un articolo con qualche idea appetitosa. Come si potrà notare, abbiamo optato per combinazioni sane ed equilibrate e che non prevedono prosciutto o altri salumi.

6 sfiziosissimi panini gustosi diversi dal solito perfetti per il pranzo in spiaggia

Zucchine grigliate condite con un filo d’olio e origano + scamorza affumicata tagliata molto sottile;

tacchino arrosto e melanzane grigliate + qualche fetta di pomodoro fresco, olio e basilico;

salmone affumicato, rucola e crema di avocado. A piacere aggiungere una spolverata di pepe;

mousse di ricotta o formaggio caprino, amalgamata con rondelle di olive nere e foglie di basilico sminuzzate a mano grossolanamente;

petto di pollo grigliato, lattuga, olio, limone e origano;

formaggio semi stagionato tipo cheddar o fontina, tagliato a fette sottile + mele verdi di quelle piuttosto aspre sempre tagliate sottili + condimento a base di yogurt bianco e prezzemolo.

Tutte queste proposte sono abbastanza delicate. Suggeriamo pertanto di abbinare del pane ricco e saporito. Ideali sono ad esempio il classico integrale, il rustico pugliese e il pane ai cereali.

Ecco quindi 6 sfiziosissimi panini gustosi diversi dal solito perfetti per il pranzo in spiaggia.

Come ben si sa, la cucina non è una scienza esatta bensì un’arte. Con questo articolo abbiamo soltanto voluto suggerire delle idee e degli spunti. Basterà prenderli come semplici modelli di base ed adeguarli ai propri gusti e a quanto fantasia e creatività suggeriscono.

Il modo migliore per trasportare cibi e bevande è l’utilizzo di una borsa termica. Ne esistono di tantissimi modelli, sia morbidi che rigidi. Di fondamentale importanza è la pulizia di questo utilissimo accessorio. Ne abbiamo parlato suggerendo “i 2 sistemi per pulire e igienizzare la borsa frigo senza fare fatica”.