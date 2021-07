In estate si mangia spesso fuori casa. Per chi già si trova in vacanza, mangiare al ristorante o in albergo è quasi un obbligo. Ma anche per chi è ancora in città le occasioni per mangiare fuori sembrano moltiplicarsi.

Come fare dunque se vogliamo eliminare quei due chiletti di troppo prima della prova costume? Mangiare al ristorante non significa per forza dover mangiare piatti estremamente calorici o fare grandi abbuffate. L’importante è fare le scelte giuste con equilibrio e buon senso.

Ecco cosa ordinare al ristorante per mantenere una linea perfetta senza fare rinunce

Per la classica serata in pizzeria questi sono i trucchi per non rinunciare alla pizza anche se siamo a dieta.

Potrà sembrare strano ma al ristorante le cose diventano molto più semplici perché la scelta è davvero ampia.

Anzitutto non è necessario fare un pasto completo a 3 portate. Meglio scegliere una portata unica. Un antipasto, un primo o un secondo ed accompagnarlo ad un bel contorno di verdure miste fresche o cotte. No ovviamente alle patatine fritte!

Nell’attesa che i piatti arrivino in tavola evitare di mangiucchiare pane e grissini. Gonfiano e, soprattutto crackers, crostini, focacce e grissini, sono ricchi di grassi.

Le portate da preferire

Evitare piatti troppo elaborati come le paste ripiene, gli antipasti con creme e salsine tipo il cocktail di gamberi, e i secondi piatti cotti in maniera elaborata e con intingoli grassi e ricchi di calorie.

Per quanto riguarda i secondi si può scegliere carne o pesce in base alle proprie preferenze. L’importante è che siano cotti in maniera semplice. L’ideale è la classica cottura alla griglia o alla piastra.

Ampia scelta per l’antipasto. In qualunque ristorante riusciremo sempre a trovare un crudo di pesce, un carpaccio di manzo o una bresaola con rucola e grana. E se proprio siamo in difficoltà, un piatto di crudo e melone o una caprese non ce li negherà mai nessuno!

Quindi ecco cosa ordinare al ristorante per mantenere una linea perfetta senza fare rinunce.

E per dessert?

Niente di meglio di una fresca macedonia o una rinfrescante fetta d’ananas. Chi proprio al dolce non riesce a rinunciare può ordinare un sorbetto. Oppure può far aggiungere una piccola pallina di gelato nel caffè.

