Ferragosto si avvicina e noi donne stiamo già pensando al look giusto da sfoggiare. Vogliamo essere comode ma sempre alla moda.

Grazie ad un precedente consiglio sappiamo che “sono questi i gioielli perfetti da indossare” ma non vogliamo rinunciare al giusto abbigliamento.

In qualsiasi situazione vogliamo sentirci a nostro agio e affascinanti. Ma come scegliere il giusto look?

Niente paura, anche questa volta scopriremo 4 idee stupende per dare il meglio di noi.

Ecco come vestirsi a Ferragosto per essere sempre alla moda e giovanili

Tutte noi teniamo alla cura del nostro corpo e della nostra figura. Vogliamo sempre essere raggianti. E sappiamo che “per dimostrare 10 anni in meno basta scegliere questa perfetta crema anti-età”.

Ma che abbigliamento scegliere per essere al top anche a Ferragosto?

Poche ci fanno caso ma ci basterà pensare bene al tipo di giornata che abbiamo organizzato.

Se passeremo una giornata in barca non dovremo rinunciare ad un bel costume intero. In questo modo saremo sempre eleganti e di classe. Abbiniamolo ad un bel kimono di raso. Ricordiamoci di borsa e cappello di paglia. E sfoggiamo un bel paio di infradito, magari con qualche perlina.

Per una gita in montagna dovremo pensare a pantaloni a vita alta e ad una t-shirt a maniche corte. In questo modo saremo sempre alla moda anche se in una versione più sportiva. Non dovranno mancare zaino e giacca con cappuccio. In questo modo saremo al caldo anche in caso di basse temperature. E avremo con noi tutto ciò che ci serve. Ricordiamoci di indossare scarpe adatte al sentiero che andremo ad affrontare.

Se passeremo la giornata in giardino, magari per un barbecue, dovremo puntare sul colore. Scegliamo un vestito a maniche corte. Che arrivi poco sotto il ginocchio. In questo modo saremo comode ed eleganti. Ci basteranno una cintura in vita ed un bel paio di sandali per essere perfette.

Infine, se faremo un picnic sul lago, potremo sfoggiare jeans ed espadrillas. Diamoci un tocco più sportivo per essere comode anche per sederci per terra. Una bella canotta colorata ci permetterà di stare fresche e di prendere il sole.

Ecco come vestirsi a Ferragosto per essere sempre alla moda e giovanili. Grazie a queste 4 idee di stile riusciremo ad affrontare al meglio la nostra giornata. E tutti ci faranno i complimenti.

1 solo accessorio ideale per qualsiasi look

Qualsiasi sia la giornata che andremo a passare non dimentichiamoci mai degli occhiali da sole.

Che sia in barca o in riva al lago, ci serviranno sempre per assaporare al meglio una giornata di sole. E ovviamente saranno utili anche in montagna per proteggere i nostri occhi.

Con un unico accessorio saremo alla moda in qualsiasi occasione.

Finalmente sappiamo come vestirci per essere stupende e alla moda anche a Ferragosto. Il nostro stile farà colpo e tutti ci chiederanno consigli.

