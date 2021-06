Siamo in piena estate, la stagione perfetta per gite, giornate al mare, in piscina, scampagnate e pic-nic. Non a caso, il team di esperti di ProiezionidiBorsa sempre attento alle esigenze stagionali dei suoi Lettori in questo periodo sta dando parecchi suggerimenti su dove poter trascorrere il fine settimana o le vacanze.

Spesso, quando facciamo una gita di un’intera giornata fuori casa ci portiamo anche il pranzo. Sia perché così siamo liberi di mangiare ciò che più ci piace sia per l’indiscutibile risparmio economico. A tal proposito possono tornare utili alcuni spunti che abbiamo dato per realizzare dei panini gustosi. Ecco qui il link per leggere la guida e farsi ispirare.

Ovviamente, con il caldo che fa, dobbiamo trasportare frutta, insalate, panini e bevande in una borsa frigo. Accessorio indispensabile per tenere al fresco i nostri cibi e per non farli andare a male.

E se tanto parliamo di dove andare, cosa vedere e cosa portare da mangiare, dobbiamo pensare anche alla fine della giornata.

Una volta tornati a casa la sera, stanchi e soddisfatti, è importantissimo pulire la nostra borsa termica. E poiché serve per trasportare cibi ed alimenti, è fortemente consigliabile usare ingredienti naturali.

Vediamo i 2 sistemi per pulire e igienizzare la borsa frigo senza fare fatica

Borsa frigo sfoderabile

Preparare una soluzione con 800 ml acqua fredda e 4 cucchiai di bicarbonato di sodio. Pulire la fodera della borsa con una spugna imbevuta con il nostro composto, quindi risciacquare e far asciugare all’aria aperta.

Borsa frigo non sfoderabile

Se la borsa frigo è rigida e non sfoderabile, la soluzione più comoda è riempirla con acqua calda + 2 cucchiai di aceto. Attendere mezzora circa e poi vuotare il contenuto e dare una rapida pulita con la spugna. Infine risciacquare.

Per fare ancora meno fatica suggeriamo un piccolo trucco per prevenire macchie ostinate. Basterà mettere sul fondo della nostra borsa frigo dei fogli di carta assorbente da cucina. Inoltre, sigillare per bene tutti gli alimenti utilizzando contenitori a chiusura ermetica ed avvolgendo bene i panini nella carta stagnola.