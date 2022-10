6 mete italiane molto romantiche da visitare in coppia in 2 giorni

L’atmosfera autunnale è perfetta per chi desidera trascorrere qualche giorno con la propria metà, approfittando per scoprire le bellissime città d’Italia. Se poi abbiamo un evento particolare da festeggiare, un anniversario di matrimonio o di fidanzamento, potrebbe essere l’idea per un regalo perfetto e sicuramente gradito.

L’occasione giusta per realizzare un album di ricordi strepitoso, con scorci mozzafiato, tramonti da ricordare e cene a lume di candela. Tra ottobre e novembre i prezzi potrebbero essere particolarmente convenienti, pacchetti di coppia che comprendono cene o percorsi benessere rilassanti.

6 mete italiane molto romantiche da visitare per trascorrere una vacanza fantastica

È la città giusta per celebrare l’amore, Verona ci ricorda la storia nota di Giulietta e Romeo attraverso il famoso balcone nel palazzo medievale in centro. Un simbolo che è un inno all’amore e che non possiamo non visitare se andiamo in questo meraviglioso luogo.

L’atmosfera tra le vie è molto suggestiva, è d’obbligo una passeggiata per ammirare tutte le bellezze architettoniche del centro. Da non perdere anche la grandissima Arena romana, il Ponte Pietra che attraversa il fiume Adige e il Giardino Giusti al tramonto.

A meno di un’ora di strada si trova Mantova, una tappa decisamente romantica per una fuga d’amore sensazionale. Dopo una visita al Castello fortificato di San Giorgio, al Palazzo Ducale e alle cattedrali, gustiamo un piatto di tortelli zucca e torta sbrisolona, accompagnati dal vino mantovano DOP, il Lambrusco.

Se ci troviamo in terra laziale, la città dei Papi, Viterbo, ci lascerà senza fiato, una perla romantica circondata da cinta muraria e torri. Meravigliosa la vista dal Palazzo dei Papi, stradine tipiche ricche di fascino, luogo famoso anche per le terme e la tradizione gastronomica.

I laghi

I laghi sicuramente sono una meta ideale per passare 2 giorni all’insegna del romanticismo, grazie alle visuali suggestive, da fiaba. Potremo quindi fare un giro tra i borghi che circondano il lago di Como e mangiare a lume di candela in un ristorante con terrazza.

Un’aria rilassante si respira a Pescallo o a Menaggio oppure optiamo per i luoghi più rinomati come Cernobbio o Lezzeno. È ricca di piccoli borghi anche il lago Maggiore, come Cannobio, Cannero Riviera e Locarno.

Un’idea originale per un weekend indimenticabile

Lo Stivale è ricco di luoghi davvero unici e incredibili, senza varcare i confini potremmo scegliere tra queste 6 mete italiane molto romantiche da visitare nel weekend. Non può mancare nella lista la città Rinascimentale per eccellenza, ovvero Firenze. Per gli amanti dell’arte un vero paradiso ricco di musei, palazzi storici, chiese e panorami inconfondibili, come lo scorcio dell’Arno che è visibile al Ponte Vecchio.

Dopo una tappa al Duomo, in Piazza della Signoria e tra le vie caratteristiche del centro storico, scopriamo le prelibatezze enogastronomiche in qualche vicolo romantico. Ma se siamo alla ricerca di spunti originali, allora potremo partecipare a una caccia al tesoro divertente, che si sviluppa per tutta la città. Un modo unico e coinvolgente per divertirsi ed esplorare Firenze.

