L’oroscopo del weekend premia di nuovo l’Ariete e un Toro in gran forma

La seconda settimana piena del mese di ottobre sta per terminare. Le previsioni indicano un weekend gradevole quasi in tutta la penisola, in attesa che l’autunno entri decisamente nel vivo a fine mese.

Per molti sarà il fine settimana giusto da trascorrere con familiari e amici, magari raccogliendo funghi o castagne. Qualcuno inizierà i preparativi per la festa di Halloween, altri potrebbero scandagliare il web alla ricerca di una buona offerta per il Ponte di Ognissanti.

Intanto, nello zodiaco, dopo un settembre caratterizzato da un Mercurio retrogrado, si torna alla normalità, in attesa che Marte, alla fine del mese, inverta il suo moto. Prima, però, ci saranno due settimane di relativa calma, con alcuni segni che si faranno preferire.

A cominciare dall’Ariete che, dopo quindici giorni senza grandi notizie, riceverà nel weekend delle ottime e gradite novità. Innanzitutto a livello lavorativo, perché dal punto di vista affettivo qualche problema ci sarà. Professionalmente, invece, arriveranno buone nuove da più fronti. Investimenti che frutteranno dividendi, rapporti che si rinsaldano grazie a un obiettivo comune, nuove e interessanti proposte. Per chi vuole cambiare ambito, ecco il momento giusto per farlo.

Dal punto di vista delle relazioni, invece, non si può certo affermare che tutto andrà a gonfie vele. Qualche attrito e alcune incomprensioni segneranno il weekend e non solo. Anche il finale di ottobre, da questo punto di vista, non sarà particolarmente brillante.

L’oroscopo del weekend premia di nuovo l’Ariete e fa vibrare il Toro

Sicuramente meglio, sotto questo punto di vista, andrà per il Toro. I nati dal 21 aprile al 20 maggio, infatti, se single, accoglieranno interessanti novità, soprattutto nella giornata di domenica. Sarebbe davvero consigliabile non trascorrerla a casa, ma optare per attività all’aria aperta, cosa che potrebbe facilitare un bell’incontro.

Dal punto di vista professionale, è possibile che sabato venga richiesto uno sforzo in più per aiutare l’azienda. Questo, però, alla lunga, potrà dare ottimi risultati. Di conseguenza, sarebbe preferibile non declinare la proposta senza rifletterci bene.

Cresce il Cancro, mentre Capricorno e Leone vivranno un weekend interlocutorio

Sarà un buon fine settimana anche per il Cancro. I nati sotto questo segno di acqua, infatti, stanno uscendo da un periodo non particolarmente positivo. Sul lavoro ci sono problemi che, per fortuna, non sussistono nella vita familiare. Una buona notizia potrebbe arrivare nella giornata di domenica e questa allieterebbe tutto il weekend.

Per il Leone, invece, saranno giorni piuttosto interlocutori. Qualche cosa potrebbe smuoversi nella notte tra sabato e domenica, ma, in generale, non ci si devono aspettare fuochi d’artificio. Meglio attendere weekend migliori.

Stessa cosa dicasi, infine, per il Capricorno. Per questo, i nati dal 22 dicembre al 20 gennaio, preferiranno concentrare tutte le loro energie in campo lavorativo, piuttosto che affettivo. Riservandosi un fine settimana di riposo, in attesa di periodi più proficui.

Dunque, l’oroscopo del weekend premia di nuovo l’Ariete, già protagonista di un’estate davvero al top, ricca di positività.

