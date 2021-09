Le vacanze estive sono un ricordo lontano, ma questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare a programmare un viaggio breve. Andare fuori un fine settimana o qualche giorno in più è possibile, è solo questione di organizzazione. Se poi l’esperienza è condivisa con il proprio partner, potremo solo essere soddisfatti.

Visitare posti nuovi e godere delle bellezze italiane è un’emozione incredibile, soprattutto se serve a staccare la spina dalla routine quotidiana. Passare pochi giorni alla scoperta di angoli e scorci romantici ci darà la giusta carica al rientro.

6 mete italiane romantiche per passare un tranquillo weekend autunnale in coppia

Il tramonto e il panorama delle Saline di Marsala sono davvero imperdibili. Situato in provincia di Trapani, questo luogo è come se si fosse fermato nel tempo. A fare da sfondo all’intero paesaggio, dei cumuli di sale e dei mulini, affascinanti e storici. Nella laguna, di fronte le Saline c’è l’antica isola di Mothia (Mozia), dove è possibile vedere gli insediamenti dei Fenici. Un’esperienza incantevole in uno scenario particolare e molto romantico.

Nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino, troviamo Gradara, un comune molto piccolo, ma di grande fama. Un borgo medievale considerato tra i più belli del Paese, ricco di storia, tradizioni e fascino e famoso anche per la rocca e il castello. Fu il luogo dove si amarono Paolo e Francesca, personaggi citati da Dante, ma realmente esistiti. Non esiste posto più romantico e suggestivo, un piccolo paradiso da scoprire.

Chioggia, o la “piccola Venezia”, si trova nella parte Sud della laguna, è meno frequentata ma è ricca di fascino. È possibile vedere splendidi palazzi che affacciano direttamente sui canali e il centro storico medievale colorato, formato da più isolette, collegate tra loro con dei ponti. È possibile organizzare diversi itinerari e passeggiare tra questi meravigliosi scorci, soprattutto se siamo in coppia.

In provincia di Potenza, Maratea è l’unico luogo della Basilicata a godere del panorama del Mar Tirreno. Ricca di grotte, marine e terrestri, si trova nel golfo di Policastro. Il centro storico e il borgo sono caratterizzati da vie strette, palazzi degni di nota e torri costiere. Famoso il “Cristo di Maratea”, poco più piccolo di quello di Rio de Janeiro.

Mantova è una delle 6 mete italiane romantiche per passare un tranquillo weekend autunnale in coppia. Città rinascimentale della Lombardia, patrimonio Unesco, possiede importanti palazzi e il castello di San Giorgio. La città ha 3 laghi artificiali che donano un’atmosfera tranquilla, romantica e fiabesca, ideale per passare qualche giorno con il proprio amore.

