Le vacanze estive per molti sono giunte al termine, ma la voglia di scoprire parti d’Italia che non conosciamo continua. In fondo, basterebbero 2 giorni lontano da casa per spezzare la routine e visitare nuove mete. Il lato positivo di organizzare gite fuori porta in questo periodo è che non dovremo soffrire il caldo, perché l’aria è più fresca. In questo modo sarà meno faticoso camminare tra i vicoli o immersi nella natura. L’autunno, poi, si tinge di colori ricchi di fascino e il paesaggio sembra essere totalmente diverso rispetto ad altri periodi dell’anno. Per non perdere atmosfere magiche, per una fuga d’amore o un weekend tra amici, potremmo recarci in una di queste località che posseggono meravigliosi castelli.

Edifici fortificati dove dormire

Tra i più incredibili panorami suggestivi e castelli da fiaba, quello di Quaglietta, in provincia di Avellino merita sicuramente una visita. Il borgo è incantevole e suggestivo, dominato da una rocca dove si trova un imponente castello di epoca medievale. Costruito per controllare e difendere i possibili attacchi nella Valle del Sele, poggia direttamente sulla roccia. Oggi è un albergo diffuso dove è anche possibile gustare golosi piatti e svolgere diverse attività, circondati da un meraviglioso paesaggio da cartolina. Il borgo caratteristico presenta delle abitazioni in pietra e botteghe di artigiani, dove la pace sembra regnare.

Panorami suggestivi e castelli da fiaba in questi 4 borghi italiani bellissimi

Approfittiamo delle visite guidate alla Rocca Sanvitale di Fontanellato, in provincia di Parma. Un maniero medievale straordinario, circondato da un fossato pieno d’acqua, divenuto poi fortezza difensiva dei nobili. Non mancano i classici muri merlati, le 4 torri poste agli angoli ed un bellissimo ponte levatoio. Oggi è un museo ed è possibile ammirare la sala con l’affresco che raffigura Diana e Atteone, del Parmigianino. Inoltre una domenica al mese potremmo trovare un grazioso mercato attorno al castello ricco di stand di artigiani e gastronomici.

Nel piccolo comune di Roccascalegna, in provincia di Chieti, si trova un meraviglioso castello su uno sperone roccioso a strapiombo. Sembra essere tra le strutture difensive più fotografate in Abruzzo, proprio per la sua particolare posizione, che domina la valle.

Il Forte di Exilles

In provincia di Torino troviamo invece tra i più antichi monumenti della Valle di Susa, un sistema difensivo dal fascino irresistibile e suggestivo. Le sue origini non sono certe e negli anni subì diverse trasformazioni e lavori di ristrutturazione. Si narra abbia ospitato, a fine del 1600, il misterioso personaggio denominato “maschera di ferro”. Oggi è interamente visitabile e all’interno troviamo mostre anche molto innovative o altre che raccontano la storia del Forte. Dopo anni di chiusura, infatti, ha riaperto le porte al pubblico per diversi eventi ad agosto e settembre.

