Londra, Parigi e Milano. Città di cultura dove l’arte entra nei musei. In questo momento a Londra si sta svolgendo la Fiera d’arte Frieze, che accoglie tantissimi visitatori nella città inglese. Sotto il tendone in Regent’s Park tantissime gallerie del Mondo si sono date appuntamento, dando vita a una nuova edizione della Fiera.

In Francia, fino a domenica 16 ottobre, andrà in scena invece l’edizione di Design Parade. Dall’8 al 17 settembre, invece, è andata in scena Maison&Objet, la settimana del design della capitale francese.

La stagione dell’arte in Italia

E l’Italia? Il Belpaese è in attesa di Artissima, e quest’anno andrà in scena la ventinovesima edizione di Artissima Internazionale d’Arte Contemporanea all’Oval di Torino. Unica fiera in Italia dedicata all’arte contemporanea. Ma per la Fiera italiana bisogna ancora attendere poiché le porte si apriranno il 4 novembre e si chiuderanno il 6 dello stesso mese.

Nel mentre Milano si anima di tantissime esibizioni nelle varie gallerie e musei d’arte. Non resta che scoprirne alcune.

Da non perdere le 3 mostre da vedere a Milano a ottobre 2022

La prima, molto interessante, è Richard Avedon: Relationships. Una mostra aperta il 22 settembre 2022 che si concluderà il 29 gennaio 2023 a Palazzo Reale.

L’esibizione si concentra su uno dei maestri della fotografia del Novecento e ne ripercorre gli oltre sessant’anni di carriera attraverso 106 immagini provenienti dalla collezione del Center for Creative Photography di Tucson e dalla Richard Avedon Foundation. Una sezione è dedicata ad alcuni degli scatti più famosi del maestro, dove le modelle diventano attrici e non più figure statiche. Un’altra è invece dedicata alla collaborazione tra Richard Avedon e Gianni Versace.

Sempre a Palazzo Reale dal 4 ottobre 2022 al 26 febbraio 2023 va in scena la mostra su Max Ernst. Esibizione dove il pubblico potrà tuffarsi in un viaggio che rivive la parabola creativa dell’artista grazie a oltre 400 opere tra dipinti, sculture, disegni, collages, fotografie, gioielli e libri illustrati provenienti da vari luoghi di cultura in Italia e all’estero.

Uscendo un pochino da Milano e andando alla Reggia di Monza, dal 30 settembre 2022 al 29 gennaio 2023 arriva in Italia la mostra Keith Haring. Radiant Vision. Dopo il successo dei quattro appuntamenti del tour americano, le oltre 100 opere del celebre artista pop degli anni Ottanta arrivano nel Belpaese. Ed ecco le 3 mostre da vedere a Milano a ottobre 2022 e già che siamo nella città meneghina non possiamo perdere anche le nuove aperture in campo food.

Lettura consigliata

Le migliori e famose città dove fare shopping piene di negozi in Italia