6 ingredienti naturali per pulire il bagno in maniera assolutamente ecologica e a costo 0

Uno dei problemi di tutti i giorni è la pulizia dei sanitari. I prodotti per la pulizia sono costosi e maleodoranti, perchè composti da varie sostanze chimiche e non ci soddisfano. Pertanto, avremo voglia di dire basta a questi prodotti tanto pubblicizzati, che però, ci soffocano quando li usiamo. Allora, ecco che arriva il consiglio utile sui 6 ingredienti naturali da usare per pulire il bagno, in maniera assolutamente ecologica e a costo 0. Oramai, infatti, la ricerca di prodotti naturali è diventata una vera necessità. Vediamo, dunque, come provvedere alla pulizia, utilizzando ingredienti che già abbiamo in casa e che solitamente destiniamo ad altri utilizzi. Non avremmo mai pensato di poterli utilizzare per sanificare e pulire il bagno, con un certo successo. Infatti, lo faremo senza inquinare l’ambiente ma anche senza rinunciare ad una pulizia impeccabile e un buon profumo. Qui di seguito, quindi, indicheremo gli ingredienti della nostra mission ecologica.

Ecco gli ingredienti ecologici ed efficaci

Gli ingredienti necessari per procedere ad una pulizia profonda e accurata sono: bicarbonato di sodio, aceto bianco, acqua distillata. Poi: succo di limone, alcool e sale grosso. Se già li abbiamo a portata di mano, cerchiamo di capire come usarli, per realizzare la nostra ricetta casalinga. Per prima cosa, verseremo una buona quantità di bicarbonato all’interno della tazza del WC, in particolare sulle pareti. Poi, aggiungiamo anche il sale grosso e lasciamo agire per 30 minuti. Dopo di ciò, prenderemo lo scopino e strofineremo tutte le superfici interne, in modo da pulire ben bene. Infine, scarichiamo ed avvertiremo subito un odore di pulito. Tuttavia, se la prima ricetta non ci soddisfa e vogliamo ottenere un effetto maggiore, passiamo alla seconda.

Versiamo sempre all’interno della tazza: bicarbonato, una tazza di acqua tiepida e 2 cucchiai di aceto bianco. In alternativa a quest’ultimo, verseremo nel WC un pò di succo di limone, per poi scaricare. Anche con questo secondo metodo, il sanitario sarà disinfettato e igienizzato senza paragoni. Per quanto riguarda, invece, la parta esterna degli igienici, passiamo ad una terza ricetta, da realizzare sempre con i soliti ingredienti.

Servono solo: bicarbonato e acqua da mescolare fino ad ottenere una cremina pastosa, da spalmare su seduta e coperchio. Dopo aver steso bene il prodotto, rimuoveremo il residuo utilizzando un panno umido. Se, però il WC o un bidet sono in porcellana o in marmo, meglio evitare l’utilizzo dell’aceto. Esso, potrebbe avere un effetto corrosivo. In conclusione, ci accorgeremo che a costo 0 avremo pulito e igienizzato i nostri sanitari. Il tutto, senza fare più fatica del solito!