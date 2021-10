Prima della crisi che ha colpito anche il nostro Paese negli ultimi due anni, stavano aprendo nuove e interessantissime attività commerciali. Tra queste, panifici e pasticcerie in grado di proporre produzioni gustose, salutari e alternative. Insomma, degli esercizi al passo coi tempi e con il sempre maggior bisogno di unire gusto e salute. Proprio in questa direzione si colloca questo prodotto di nicchia che andremo a vedere nell’articolo dei nostri Esperti. È perfetta per dolci e pizze, eppure questa farina è ancora troppo poco usata.

Che cos’è la farina Manitoba

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Partiamo subito dicendo che la farina Manitoba è un po’ più costosa delle altre ma chi l’ha già usata ne conosce le proprietà. Deve il suo nome ai freddi boschi canadesi che popolano proprio la regione di Manitoba.

Strutturalmente parliamo di una farina di grano tenero, ricavata dal grano comune con il quale produciamo anche la classica farina 00. Magari qualche nostro Lettore si sarà già fatto la domanda su come sia possibile che del grano cresca proprio in regioni così fredde. E questa è proprio una delle sue caratteristiche, di un chicco di grano resistente e robusto che si è adattato perfettamente al clima di origine.

È perfetta per dolci e pizze, eppure questa farina è ancora troppo poco usata

La farina Manitoba è ricca di glutine e quindi non è assolutamente adatta a chi ne sia allergico o intollerante. Ma, contestualmente, vanta anche rispetto alle altre farine un’alta concentrazione di proteine. Nel caso in cui qualcuno parli della Manitoba come cosiddetta “farina forte” in termine tecnico, non sbaglia. Anche se erroneamente molti citano questo tipo di farina assieme ad altre che abbiano la stessa caratteristica di impasto. La sua caratteristica principale durante la lavorazione è proprio quella di essere più resistente delle altre alla forza del lievito. Facendo un esempio che a breve sarà perfetto, se vogliamo fare il panettone in casa, questa è una delle farine da privilegiare.

Perché utilizzare questa farina al posto delle altre

Come abbiamo visto la farina Manitoba ha un alto contenuto di proteine. Ma presenta anche fibre, carboidrati e grassi. Possiamo quindi vedere che non è un prodotto top a livello di salute, ma eccelle sicuramente nella lavorazione. Se vogliamo infatti produrre in casa delle lavorazioni sostenute, impegnative e dalla lunga lievitazione, questa è la farina giusta. È acquistabile nei supermercati, negli ipermercati e comodamente anche on line. Il prezzo al kg varia dai 2 ai 3,5 euro.

Approfondimento

Assumere carboidrati va bene? In che misura la loro assunzione può far bene o male