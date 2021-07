Le macchie di frutta rientrano tra quelle più difficili e ostinate da togliere. Per eliminarle, però, non siamo costretti a ricorrere ai soliti prodotti commerciali per ottenere dei buoni risultati. Infatti, le si può rimuovere anche in modo naturale, senza danneggiare l’ambiente e la pelle. Così, risparmieremo anche un mucchio di soldi.

Quindi le macchie di frutta non sono un problema: ecco come toglierle in modo naturale utilizzando prodotti che abbiamo già nella dispensa.

Ecco i rimedi naturali

Questo rimedio è utile per vestiti in cotone o sintetici. Ebbene, in un recipiente, mettiamo acqua, un cucchiaio di sale fino e una spremuta di limone.

Una volta sciolto il sale, possiamo immergervi il tessuto, strofinando sulla macchia. Ecco che l’acidità del limone consentirà lo smacchiamento.

Veniamo al secondo rimedio. Aggiungiamo un bicchiere di latte in mezzo litro di acqua. Lasciamo il capo in ammollo tutta la notte.

Di regola, il giorno dopo, la macchia dovrebbe essere sparita. Diversamente, strofiniamo e risciacquiamo per favorire la rimozione del residuo.

Ecco un terzo rimedio. Usiamo l’acqua bollita per eliminare le macchie di frutta facendola scorrere dall’alto. La pressione dell’acqua insieme alla temperatura, faranno il loro lavoro sul capo.

Altro rimedio veloce, soprattutto se si è fuori casa, è il cubetto di ghiaccio. In questo caso basta passarlo sulla macchia fresca e poi risciacquare sotto l’acqua fredda. Il risultato è assicurato soprattutto sui capi chiari o color pastello.

Infine, un altro rimedio è offerto dal sempiterno sapone di Marsiglia. Si tratta, infatti, di una soluzione tradizionale ma del tutto efficace! Sicché, in tal caso, per rimuovere la macchia di frutta, occorrerà strofinare il panetto direttamente sulla stessa. Dopodiché passeremo la parte del capo macchiata sotto l’acqua corrente. Anche in questo modo, il risultato sarà visibile!

