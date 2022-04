Anche quest’anno gli amanti dei capi comodi potranno cantare vittoria. La moda del 2022, infatti, è caratterizzata da linee comode, rilassate, che abbracciano le forme del nostro corpo senza costringerlo con capi aderenti.

Queste caratteristiche sono ciò che valorizzerà anche i soprabiti più in voga in questa stagione. Oltre ai classici indumenti, come questo intramontabile trench che non passerà mai di moda, ci saranno delle belle sorprese.

In particolare, i soprabiti più belli saranno quelli pensati per le donne più sicure della propria personalità, con carattere forte e deciso. Spesso, queste caratteristiche coincidono con le donne che hanno superato i 50 e i 60 anni.

Per le donne piene di carattere, anche quest’anno la moda propone abiti colorati, che sappiano valorizzare le forme. Per nascondere i chili in più e sembrare incredibilmente sexy, ecco quali sono i soprabiti più belli da acquistare.

50 e 60 anni sono le età perfette per indossare questi 2 bellissimi soprabiti che ringiovaniscono e nascondono i chili di troppo

Uno dei capi che, da quando è nato, non è mai passato di moda, è il soprabito kimono in suede. In sostanza si tratta di uno sploverino in pelle scamosciata, morbido e che segue le figure del nostro corpo, senza fasciare.

Questo modello può sembrare elegante ma anche molto casual, soprattutto se smorzato con questi jeans che rendono il fondoschiena più alto e sodo.

Il soprabito in suede più classico è quello beige o marrone, ma sono bellissime anche le sue varianti colorate. L’arancione, ad esempio, fa sembrare immediatamente più spigliate e vivaci, come delle giovani donne. Ecco perché 50 e 60 anni sono le età perfette in cui indossare abiti belli come questo.

Un altro modello che ringiovanisce la figura

Anche lo smanicato è un soprabito perfetto per uno stile giovanile e di moda. Nelle stagioni intermedie è la scelta perfetta per sostituire i classici cappotti ed è abbinabile davvero a tutto.

Uno smanicato indossato con una giacca di jeans, ad esempio, è perfetto per un giro in giornata. Per la sera, invece, potremo optare per un giubbino in pelle che, con il nostro smanicato, formerà una perfetta combinazione.

Il tocco in più sarà scegliere dei modelli che abbiano le cinture in vita, per valorizzare ancora di più il punto vita, creando una figura perfetta.

