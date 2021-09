Le mode che non passano mai sono quelle migliori, perché resistono al tempo che passa e macinano continuamente consensi. Anche nella moda capelli esistono alcuni tagli che non stancheranno mai, perché riescono a donare virtù che tutte le altre acconciature non danno.

È il caso anche del taglio di cui parleremo oggi. Oltre il tempo che passa e le mode che cambiano, questo taglio rimane ancora sul podio dei 3 tagli più amati di sempre.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È un taglio perfetto a tutte le età, ma su chi ha 50 anni spicca ancora di più. Questo perché unisce la comodità al fascino che solo una donna più matura può avere. Chi sceglierà di averlo non dovrà sorprendersi di guardarsi allo specchio e vedersi immediatamente più giovane. Scopriamo insieme questo taglio davvero fantastico.

50enni follemente innamorate di questo taglio di capelli anti età da provare subito

I capelli sono una delle parti del corpo più curate in assoluto. Oggi molti uomini, così come le donne, decidono di tingersi i capelli. A tal proposito, però, ricordiamo che chi usa le tinte dovrebbe fare attenzione a questi rischi di cui le pubblicità non parlano.

A 50 anni il corpo cambia. Il viso inizia a presentare i segni del tempo che passa, inevitabilmente. E se tutti parlano di metodi (più o meno reali) per eliminare le rughe del contorno occhi, noi andiamo oltre. Quasi nessuno dice come eliminare le rughe del contorno labbra, quindi lo facciamo noi. Ecco infatti questo trucco leggero e semplice per mascherare le piccole rughe del contorno labbra, il cosiddetto effetto “codice a barre”.

Ecco il taglio che sta spopolando

Anche i capelli sono fondamentali per ringiovanire un viso. Uno dei tagli migliori per farlo è il lob. Si tratta di un taglio di media lunghezza, molto facile da gestire e pieno di fascino. Ecco perché sono già moltissime le 50enni follemente innamorate di questo taglio di capelli anti età da provare subito.

Chi l’ha detto che a 50 anni si debba rinunciare ai capelli lunghi? Questo taglio è la via di mezzo ideale tra chi vorrebbe accorciare e chi, invece, vorrebbe rimanere fedele alla propria chioma lunga.

Adatto per chi ha i capelli mossi, lisci o ricci

Il lob è un taglio così comodo che sarà perfetto con ogni capello. Alcune star di casa nostra, come la bellissima Alba Parietti, scelgono di portarlo in versione ondulata e casual, in modo fintamente disordinato. Si sa quanto Alba tenga al suo aspetto fisico, così a 60 anni compiuti ha scelto questo lob per sembrare ancora più bella e sensuale.

Il taglio più in voga dell’autunno

A parte l’aria sbarazzina, in realtà il lob è un taglio di capelli estremamente raffinato ed elegante. Dà un piglio giovane e vivace, ma si abbina benissimo anche ad un abbigliamento o a un’occasione più classica e formale.