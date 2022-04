Sono molti quelli che si trovano costretti a dover “tirare la cinghia” in questo momento particolarmente difficile. Ma non per questo bisogna rinunciare a qualche giorno di vacanza rigeneratrice. Abbiamo infatti la fortuna di vivere in un paese che offre 7.500 km di spiagge, alcune bellissime e ancora poco conosciute. Ed è qui che i prezzi sono notevolmente più bassi.

Ebbene ecco due piccoli paradisi inesplorati per staccare la spina e rigenerarsi accompagnati dal rumore del mare. Per chi cerca un luogo tranquillo la tappa obbligata è Linosa. Un posto ancora selvaggio e ricco di natura. Dal 2002 è ufficialmente “Riserva Naturale”. Un’oasi di mare lunga undici chilometri di costa a forma circolare. Il panorama all’arrivo lascia senza fiato per i colori che offre, si passa dalle tinte scure della terra vulcanica, al blu cobalto del mare, passando per le tonalità accese delle case. La meta ideale per chi ama i fondali profondi da esplorare. Chi preferisce invece rimanere fuori dall’acqua deve assolutamente raggiungere Monte Vulcano a piedi. Il sentiero è semplice, ed il panorama sulla Cala Pozzolana di Levante, che si scorge arrivati in cima, lascia senza fiato per la bellezza. L’ospitalità che offre Linosa è unica nel suo genere. Non si alloggia infatti in albergo ma nelle tipiche case bianche che vengono messe a disposizione dei visitatori. Imperdibili sono pranzi e cene a base di pesce appena pescato ed i tipici fichi d’india che crescono nella zona.

Due piccoli paradisi inesplorati per un weekend da sogno o un’indimenticabile vacanza spendendo davvero poco

Il Salento, invece, una delle mete più amate dai ragazzi italiani è un piccolo paradiso che assomiglia alle Maldive. “Marina di Pescoluse” è la meta ideale per chi cerca una spiaggia adatta ai bambini ed un mare cristallino con i fondali bassi. Non mancano nella zona spiagge libere dove non è necessario affittare ombrelloni o lettini. In caso di necessità ci sono chioschi disseminati sulla riva con i bagni ed eventuali generi di ristoro.

2 piccoli segreti ed attenzione a questo dettaglio

Due sono le regole d’oro per risparmiare in qualsiasi vacanza. La prima è il tempismo. Dunque prenotare con largo anticipo è la scelta giusta per assicurarsi un buon prezzo. Inoltre, optare per un alloggio con la cucina, oppure chiedere ospitalità a coloro che abitano nella zona, permette di tagliare notevolmente le spese dei pasti.

Attenzione sempre alle regole di cancellazione al momento della prenotazione. Meglio scegliere sempre quelle che prevedono l’annullamento gratuito, per non perdere soldi in caso di spiacevoli inconvenienti.

