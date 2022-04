“Non è vero ma ci credo” come recitava la commedia scritta dal mitico Peppino De Filippo.

Forse non siamo tormentati dalla superstizione come il protagonista Gervasio Savastano, ma stringere in mano un potente amuleto in molti casi ci fa sentire più sicuri.

Superstizione e scaramanzia vanno spesso a braccetto. Nel quotidiano ci troviamo in situazioni che richiamano gli antichi retaggi irrazionali che sono alla base di queste credenze.

Alcuni si trincerano dietro allo scetticismo, altri dimostrano palesemente la propria propensione nell’affidarsi ai portafortuna.

I portafortuna più potenti al Mondo da tenere a casa o in tasca capaci di farci sentire invincibili in ogni occasione

Il primo portafortuna molto potente è giapponese. Il Daruma è una sorta di bambola votiva senza gambe e braccia. Ha gli occhi rotondi e bianchi. Si deve esprimere un desiderio colorando un occhio, se il desiderio si avvera si deve colorare anche l’altro. È un amuleto da portare sempre con sé. Si tratta di un oggetto con forte valenza simbolica. Si dice che si ricarichi di energia e ispirandosi ad un proverbio giapponese che recita: “sette volte cadi, otto volte rialzati”.

Un altro oggetto ricco di simbologia e portafortuna è il Pentacolo o Pantaclo. Una stella a cinque punte inserita in un cerchio. Solitamente è di piccole dimensioni e viene appeso al collo per tenerlo a contatto con il corpo. Il suo scopo è quello di proteggere dalle energie negative.

Un talismano che prometterebbe la realizzazione dei propri desideri e l’ottenimento di vincite al gioco è la Ruota Magica. Spesso prodotta in forma di moneta o ciondolo in bronzo. Sull’altra faccia dell’amuleto è rappresentato di solito il simbolo di Giove, il pianeta dell’ottimismo e della prosperità.

Dall’oriente arriva anche Jin Chan, la cosiddetta Rana dei Soldi.

Ecco quale amuleto aiuterebbe ad ottenere ricchezza

La Rana dei Soldi è tra i portafortuna più potenti al Mondo da posizionare tra le mura domestiche. Secondo un’antica arte divinatoria cinese lo spazio abitativo deve essere composto secondo precisi dettami che inducono benefici fisici e mentali. Questa arte, chiamata Feng Shui, considera la Rana dei Soldi come il simbolo di prosperità più significativo.

La leggenda narra che sia la moglie di un dio immortale fu punita per aver rubato la pesca dal paradiso. La rana ha tre zampe ed è rappresentata sempre sopra un letto di denaro. Pare che protegga contro la sfortuna e regali tanta ricchezza. Questa rana a tre zampe esprime l’ambizione e l’ingordigia per i guadagni, anche i più imprevisti.

Bisogna fare attenzione a come posizionarla in casa.

Secondo le indicazioni del Feng Shui deve essere rivolta verso il sud-est e mai verso l’esterno. Sembra consigliabile inoltre non tenerla in bagno, sala da pranzo, cucina e camera da letto.

Non resta che scegliere l’amuleto scaccia guai che ci piace di più.

