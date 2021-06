Un ottimo modo per ritornare o rimanere in forma, oltre ad una costante attività fisica, è puntare su una corretta alimentazione.

Con l’arrivo delle alte temperature è importante mangiare verdure ed ortaggi che favoriscano la digestione e stimolino la perdita di peso.

In questa breve guida forniremo qualche esempio citando anche ortaggi e verdure insospettabili o di cui non conosciamo l’esistenza.

5 verdure da mangiare in estate per superare alla grande la prova costume

Iniziamo con la cicoria, una verdura selvatica che dà enormi benefici durante l’estate. Infatti, è un ottimo disintossicante e grazie alla sua azione diuretica favorisce la perdita di peso.

In un precedente articolo “Ecco come cucinare questa verdura selvatica dalle mille proprietà benefiche per l’organismo” abbiamo approfondito tutti questi aspetti. Molto utile ed efficace è anche la radice essiccata che grazie alla presenza di tannini e inulina, aiuta a combattere anche la stitichezza.

Le zucchine sono un altro ottimo alimento con poche calorie e quindi perfette per chi vuole mettersi in forma. Contengono potassio, ferro, calcio, vitamina C, vitamina E ed acido folico. Sono utilissime in caso di stitichezza e gonfiore. Inoltre, sono prive di grassi e colesterolo e godono di proprietà rilassanti, diuretiche ed antiossidanti.

Molti non ci crederanno ma anche la rucola è perfetta per controllare il peso, grazie all’elevato apporto di acqua, proteine, carboidrati, fibre e l’assenza di grassi.

Inoltre, contengono una buona quantità di ferro e vitamine che rinforzano le funzioni del fegato e migliorano la qualità del sangue.

Un ortaggio famoso e l’altro meno conosciuto

Infine, impossibile non inserire in questo elenco delle 5 verdure da mangiare in estate per superare alla grande la prova costume, anche carote e caroselli.

La carota dà numerosi benefici all’organismo, soprattutto a livello intestinale, agendo come antidiarroico e lassativo. Oltre a ciò svolgono funzioni diuretiche e depurative e sono molto utili in caso di calcoli e problemi urinari.

Sono indicate per l’estate anche perché rendono la pelle più bella e stimolano la produzione di melanina, garantendo un’abbronzatura perfetta.

Inoltre, hanno anche proprietà antiossidanti, rafforzano il sistema immunitario ed abbassano i livelli di colesterolo cattivo.

Dei caroselli abbiamo già visto che “È questo l’ortaggio dell’estate, fresco, succoso e davvero prezioso per il nostro organismo, ma che in pochi conoscono”.

Infatti, sono coltivati soprattutto in Puglia e nel Salento e non sono facili da reperire. Ma chi ha questa fortuna deve assolutamente consumarli perché contengono numerosi nutrienti e molta acqua.