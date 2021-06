Ecco il cappello unisex perfetto da indossare quando fa molto caldo. Si adatta ad ogni testa e si piega facilmente, si può portare in tasca, infilato in un passante dei pantaloni o nella tracolla della borsa.

Scopriamo questo versatile alleato contro il solleone in spiaggia e contro il temporale in montagna, con l’aiuto degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Siamo tutti croceristi e golfisti

In inglese si chiama “bucket” e letteralmente significa “secchio”. È questo il nome del cappello che indossiamo per tutta la vita, quello morbido di tessuto, da golfista e da crocierista che ci viene calcato sulle orecchie mentre stiamo giocando, fin dalla tenera infanzia.

È perfetto per riparare il cuoio capelluto delicato di neonati e la calvizie incipiente degli anziani dai raggi cocenti del sole. Quest’anno il sole non perdona: oltre a causare eritemi e macchie, può anche scatenare forti emicranie se preso direttamente in testa per ore.

Questo cappello è perciò molto amato dalle donne. E soprattutto dalle celebrities delle serie Tv che più amiamo, perchè quando fa molto caldo possono infilarci dentro anche tanti capelli. Cosa che non si può fare, per esempio, con altri modelli.

Ma ecco quali sono i decori più trendy quest’anno. Per chi va al mare, partiamo da quello bianco classico di cotone biologico, più sostenuto o leggerissimo, con logo e classica riga rossa e blu.

Chi vuole distinguersi, preferirà la fascia bordata d’oro oppure la struttura completamente in rete bianca, che permette la massima traspirazione.

I modelli più tecnici hanno una coulisse che si tira sul retro per poter adattare il bucket alla testa. Ma altri sono dotati di un interno a rete, come i boonie hat.

Il bucket in versione montagna

Se le vacanze sono rigorosamente in montagna, il bucket lo si porta giallo, facilissimo da avvistare durante le escursioni. Se il cielo si copre di nuvole, ecco quello perfetto antipioggia in nylon impermeabile, traspirante e antivento, con interno rifinito in rete. Per la passeggiata chic tra bar e boutique, il bucket di tendenza è color cioccolato con famosi monogrammi. Si accorda bene con i pullover di cashmere color cammello. Rosa chiaro e blu sono i grandi classici per il bucket di cotone sostenuto da sfoggiare nei momenti di sport. Regaliamo un paio di bucket rossi a una coppia di amici che convola a nozze e li faremo felici.