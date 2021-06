Con l’estate i cattivi odori in auto si fanno più stagnanti e fastidiosi. Niente di peggio che dover viaggiare in un abitacolo caldo e maleodorante. Fortunatamente, rimediare è facile: per eliminare velocemente i cattivi odori dall’auto basta questo ingrediente molto comune. Ecco quale.

Come prevenire i cattivi odori in macchina

La migliore strategia per non avere un’auto maleodorante è la prevenzione. Bisogna innanzitutto evitare una cattiva abitudine: quella di fumare in macchina. L’odore di sigaretta è davvero difficile da eliminare. Oltre al fumo, anche l’odore del cibo impregna l’abitacolo. Per questo mangiare in macchina è sconsigliabile se si vuole un’auto fresca e profumata.

In secondo luogo, per evitare i cattivi odori è importante una pulizia accurata dell’auto. Bisogna lavare a fondo gli interni almeno una volta ogni due mesi. Inoltre, mai dimenticare di cambiare il filtro abitacolo e igienizzare il climatizzatore. Molti odori sgradevoli, infatti, vengono proprio dai condotti di areazione.

Questi consigli sono utili per evitare che si formino i cattivi odori. Ma talvolta la prevenzione è impossibile: per esempio, quando si trasportano animali in macchina. Se il danno ormai è fatto, esiste una strategia per rimediare. O almeno per migliorare velocemente la situazione se non si ha tempo di lavare la macchina. Ecco di cosa si tratta.

Per eliminare velocemente i cattivi odori dall’auto basta questo ingrediente molto comune

Fortunatamente, si possono eliminare i cattivi odori dall’abitacolo dell’auto senza fatica. È necessario solo un ingrediente che praticamente tutti hanno già in dispensa: l’aceto. Questo è un prezioso alleato per le pulizie domestiche, proprio grazie alle sue proprietà disinfettanti e antiodore. Perché, allora, non sfruttare l’aceto anche in macchina?

Ecco come procedere. Riempire due recipienti di aceto, va bene qualsiasi tipo. Posizionarli sotto i sedili. Lasciarli in macchina per tutta la notte. La mattina seguente, i cattivi odori saranno svaniti. O, per lo meno, affievoliti. Se si teme di rovesciare l’aceto in macchina, si può impregnare con il liquido un piccolo asciugamano, metterlo in un recipiente e lasciarlo in macchina.

