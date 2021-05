In Puglia viene coltivato un ortaggio molto particolare, sconosciuto in molte zone d’Italia fino a poco tempo fa.

Stiamo parlando del carosello (o barattiere), anche se viene chiamato con mille modi diversi in base alle zone ed ai dialetti.

Ciò che si sa per certo, è che sulle tavole dei salentini non può mai mancare. Infatti, è questo l’ortaggio dell’estate, fresco, succoso e davvero prezioso per il nostro organismo, ma che in pochi conoscono.

Non è un cetriolo, ma neanche un melone

È davvero difficile inquadrare i caroselli, tanto che molti esemplari devono essere ancora censiti.

Ciò che si sa è che fa parte della stessa famiglia delle Cucurbitaceae.

Il carosello ha una forma ovale e presenta una buccia di un colore verde acceso, ricoperta a volte da un leggera peluria.

In base al grado di maturazione, la polpa interna può essere croccante, oppure più morbida e succulenta. Per capire meglio, ha più o meno la stessa consistenza del cetriolo ma ha un sapore molto più dolce e fresco al palato.

Essi sono raccolti tra maggio ed agosto, quindi consumati praticamente solo d’estate.

Una volta eliminata la buccia, sono ottimi da mangiare da soli crudi, oppure nelle insalate, o ancora come antipastini o contorno.

Oltre alla notevole bontà, i caroselli hanno incredibili proprietà benefiche, tanto da essere inseriti nella maggior parte dei piani alimentari e diete per dimagrire.

Contengono pochi zuccheri, poche calorie (12 kcal ogni 100 grammi) e sono costituiti da circa il 95% di acqua. Hanno anche un discreto apporto di vitamina A, vitamine B3 e B9 e vitamina C.

Sono consigliatissimi per chi soffre di diabete, o ritenzione idrica e cellulite, perché idratano e rivitalizzano il corpo. Anche perché hanno molto potassio, calcio e fosforo, essenziali per migliorare il metabolismo idrico generale.

Oltre a ciò, contengono molta fibra, fondamentale per garantire la corretta funzionalità dell’intestino. Infine, è anche un’ottima fonte di energia, grazie alla presenza di silicio. Questo combatte la stanchezza e regola la pressione del sangue e stimola le difese immunitarie.