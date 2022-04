I particolari di casa, anche se parzialmente nascosti o di piccole dimensioni, sono indispensabili per creare l’atmosfera giusta. Basta un abbinamento sbagliato per rovinare l’armonia generale e distogliere l’attenzione da tutto il resto.

Come nel caso delle tende, che in realtà hanno un valore più che altro funzionale, ma che finisco per avere anche una valenza estetica. Se scegliamo quelle sbagliate, potrebbero essere con un pugno in piena faccia.

Se non vogliamo bucare muri o infissi, poi, sappiamo che esistono diverse alternative assolutamente valide per abbellire ogni stanza di casa.

Per abbinare le tende al meglio in soggiorno e camera da letto e scegliere il colore giusto ecco 5 idee che abbelliranno casa

Oltre a valutare se appendere o meno le tende al muro, è importante capire quali tipi e che colore inserire nelle varie camere, per non rovinare l’equilibrio cromatico. In teoria ogni stanza presuppone il suo colore, anche perché gli scopi della tenda potrebbero essere diversi.

Per prima cosa non possiamo prescindere dal colore delle pareti e dei complementi d’arredo, quindi individuiamo il colore predominante per poi scegliere quello della tenda. Quindi, se la camera ha toni caldi assecondiamo le relative tonalità, lo stesso nel caso in cui si tratti di colori freddi.

Non basiamoci, però, su piccoli accessori, come i cuscini, ma teniamo come riferimento sempre la parete, il divano o un grande mobile.

Secondo fattore importante è lo stile della casa, cerchiamo di mantenerne uno per ogni ambiente, senza fare un pot-pourri di elementi totalmente diversi. Tende classiche e più tradizionali andrebbero abbinate a mobili e atmosfere simili, come quelle moderne e singolari in luoghi più contemporanei.

Non ignoriamo invece la grandezza degli spazi, anche se i toni molto scuri si accostano ai complementi d’arredo, non sarebbe opportuno montare una tenda nera in un ambiente piccolo. Per dare l’effetto opposto e luminoso, i toni chiari sarebbero l’opzione migliore.

Seguiamo, poi, i colori della stagione, giocando anche su fantasie più allegre e originali, cercando quindi di cambiare tessuti e tonalità in inverno e in estate.

Le stanze

Per quanto riguarda il soggiorno o il salotto, per renderlo accogliente, meglio usare toni caldi, pastello o più estremi. Un modo per dare un effetto molto carino è usare la doppia tenda, quella interna, a contatto con il vetro, più lunga e chiara, uno esterna più scura e corta.

In camera da letto dovremmo escludere le fantasie troppo vivaci ed eccentriche, perché è importante che l’ambiente comunichi calma, stimolando un sonno tranquillo.

Per abbinare le tende al meglio al massimo usiamo quelle con i bordi e dei dettagli colorati, sempre in tinta con la camera.

Approfondimento

Per appendere le tende non solo il bastone e bacchette ma queste semplici soluzioni per non bucare muro e infissi