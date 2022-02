Periodicamente, sia nelle case di campagna che di città, svolgiamo il classico sbarazzo delle cose rotte e inutilizzate che riempiono inutilmente lo spazio. Così ci rendiamo conto di quanti oggetti conserviamo, spesso dimenticandoli in ripostiglio o in soffitta.

Quando non si tratta di elettrodomestici rotti, che andrebbero smaltiti correttamente, ma di componenti della casa rovinati o che hanno molti anni di vita, potremmo farli rivivere.

Come nel caso dei centrini della nonna o le tegole spaccate che, ricchi di fascino, potrebbero invece dare un nuovo aspetto alla nostra casa.

Basterà ritagliare un poco di tempo, dedicandoci a un hobby eccezionale, che potrebbe divertici e creare una prospettiva diversa agli oggetti.

Come riciclare vecchie finestre e infissi con queste idee creative per arredare casa in modo originale

Tra le tante cose, finestre e infissi riposti in un angolo a prendere polvere e sporco sono un ottimo banco di prova per mettere in pratica qualche idee artistica, utilizzando l’immaginazione.

Quando sono realizzati in legno ed hanno perso il colore, prima di tutto scartavetriamo per poi dipingerle come desideriamo, con un semplice pennello.

Una volta che avremo stabilito la tinta che si abbina bene alle pareti, potremo scegliere dove e come riutilizzare questi vecchi oggetti.

Per dare un tocco accattivante alla stanza da letto, sarà semplice appenderla come testiera del letto, semplice ma raffinata allo stesso tempo. Basterà mettere all’estremità degli occhielli ed appenderla al muro. Possiamo anche arricchirla con dei cuscini effetto spalliera o con delle luci led atmosferiche.

Se la finestra è di piccole dimensioni, allora potremo creare un perfetto tavolino da soggiorno o un comodino da posizionare vicino il letto. Scegliamo le gambe, se più alte o basse o grosse e avvitiamole con cura alle 4 estremità, tutti lo invidieranno e ci chiederanno dove lo abbiamo acquistato.

Altre 2 idee

Se invece non ci sono più i vetri e ci chiediamo come riciclare vecchie finestre e infissi, potremo realizzare delle simpatiche lavagne da mettere in cucina.

Si può creare anche nel caso in cui al posto del vetro c’è del legno, basterà dipingerlo con della vernice lavagna.

Di grande pregio e molto stilosa l’idea di costruire un separé, sia con delle catene appese al tetto, oppure in terra, ma solo nel caso in cui abbiamo più pannelli a disposizione. Con delle cerniere potranno rimanere in piedi e si potranno spostare a piacimento. Potremo poi ridipingere con dei colori accesi.