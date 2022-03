Arredare la propria casa con stile è un obiettivo comune e del tutto comprensibile, perché le stanze dovrebbero apparire sempre in armonia con i vari mobili. Anche i dettagli dovranno fare la differenza e rendere ancora più speciale l’intera atmosfera.

A volte bastano delle semplici candele disposte in maniera ordinata, un bel vaso di fiori freschi, dei cuscini del divano particolari e in tinta. Per non parlare delle tende, che hanno un ruolo soprattutto funzionale, dovranno abbinarsi con le tinte delle pareti e dei tessuti.

È importante principalmente tenerle sempre pulite e lavarle periodicamente, se non vogliamo cattivi odori in casa. Poi sarebbe anche opportuno sistemarle in modo da non distruggere, o creare infiniti fori, sia nelle finestre che nei muri.

Per appendere le tende non solo il bastone e bacchette ma queste semplici soluzioni per non bucare muro e infissi

Per montare le tende sicuramente il metodo più diffuso è mettere il classico bastone sopra gli infissi. Ne esistono di svariate tipologie, anche molto eleganti e originali, realizzati in vari materiali come legno, alluminio, ferro battuto, decorati o più semplici.

Basterà fare 2 fori alle estremità, sopra il cassonetto, e ancorarla al muro, per poi inserire la tenda provvista di anelli, lacci o gancetti. In questo modo potremmo fare scorrere il tendaggio con estrema semplicità.

In alternativa, potremo usare le bacchette estendibili, a molla, da incastrare direttamente nell’infisso, senza intervenire sul muro. Solitamente si applica questo metodo per le tende più corte, per coprire piccole finestre, come quelle del bagno o della cucina. Inoltre, sono molto comode perché potremmo decidere a quale altezza appenderle.

Tuttavia, per appendere le tende non ci sono solo il bastone o le bacchette a pressione, ma esistono altre valide soluzioni ancora meno invasive e di grande effetto.

Se non vogliamo danneggiare le pareti o gli infissi delle stanze, potremo acquistare dei semplici gancetti, da mettere sull’estremità superiore della finestra, o adesivi, che sorreggeranno la bacchetta. In questo modo sarà comodo anche togliere la tenda per lavarla.

Le calamite e veneziane

Con pochi euro potremmo comprare delle calamine decorate o a forma di lungo listello. Dovremo solo dare una pennellata di vernice magnetica a muro, dove vogliamo montare la tenda.

Con questa tecnica potremo anche inserire le tende sopra le porte delle camere, o in giardino, senza forare o applicare bastoni ingombranti.

Per un tocco di gran classe non possono mancare le tende alla veneziana da montare direttamente sul vetro o con l’aiuto dei ganci. Potremo optare per quelle colorate, oscuranti o neutre dai colori tenui, come il bianco o il panna.

Ancora più facile sarà applicare le tende a rullo con delle strisce adesive, molto resistenti, direttamente sul vetro.

