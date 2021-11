Si avvicina il mese di dicembre e, solitamente, tutti attendono grandi cambiamenti. Sarà il fatto che si avvicina la fine di un capitolo e se ne apre un altro, con il nuovo anno. Quindi, tante aspettative e tanti progetti si accalcano nella mente di ciascuno ma, vediamo, effettivamente, chi troverà maggiori risposte e soddisfazioni. Naturalmente, il discorso vale per i molti che credono nell’influenza degli astri e nell’incidenza dell’oroscopo. Ecco, dunque, i 5 segni zodiacali che spaccheranno letteralmente nel mese di dicembre senza ma e senza se. Partiamo dal primo, i Gemelli. Si tratta di un segno, tipicamente, spavaldo e che si lascia prendere dagli entusiasmi, anche facili. Ma, questa volta, avrà avuto ragione. Sì, perchè Giove a favore gli regalerà davvero momenti di grandi successi e soddisfazioni. Stavolta, quindi, questo segno non avrà la sensazione di aver esagerato nell’averci visto giusto nelle situazioni. Infatti, le cose volgeranno, effettivamente, come preventivato. D’altronde, la fortuna aiuta gli audaci, lo sanno tutti e questo è uno dei casi più emblematici.

Secondo segno imbattibile a dicembre sarà la Bilancia, che vanterà Giove dalla sua, dopo averlo sopportato contro per troppo tempo. La cara Bilancia, quindi, ritroverà una grande fiducia in sè stessa ma anche negli altri. In più, verrà soddisfatto appieno il suo senso estetico, perchè Giove le regalerà una forma fisica invidiabile con il minimo sforzo. Infine, sul piano degli affetti, si sentirà finalmente amata e corrisposta appieno. Anche questo, migliorerà decisamente la qualità della sua vita. Passiamo al terzo fortunatissimo che è il Sagittario, anch’esso coccolato da Giove e, dallo stesso, favorito. Egli, quindi, godrà della “raccomandazione” di Giove che guiderà ed accompagnerà le sue iniziative fino al successo. Tuttavia, attenzione alle gaffe che tende a fare per il voler sempre precipitarsi nel parlare. Meglio far precedere il cervello alle parole!

Gli altri due segni che spaccheranno letteralmente a dicembre

Il quarto segno che spaccherà nel mese di dicembre è l’Aquario. Esso, grazie a Giove, avrà un lasciapassare per scavalcare tutti nelle prove, in qualsiasi campo. Quindi, riverserà su questo segno delle energie inspiegabili che lo porteranno a centrare gli obiettivi. Di conseguenza, la fine dell’anno sarà ricca di festeggiamenti, ottimismo, sicurezza in sè stesso e voglia di fare. Grandi risultati, infine, sul piano dei guadagni, che si accresceranno in maniera considerevole. Infine, l’Ariete, che ama essere sempre il primo della fila. Tenendo al guinzaglio il suo istinto che ha le sembianze di un bulldog affamato, le cose funzioneranno decisamente meglio. Tuttavia, la fortuna in questo periodo arriverà soprattutto grazie alla favorevole congiunzione astrale. Dalla sua, sia Giove che Saturno, che accelereranno il verificarsi di eventi favorevoli, non è poco! E comunque, a parte le esagerazioni, il suo istinto passionale è sempre uno degli aspetti che attira di più.