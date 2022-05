5 rimedi semplici e salutari che ridurrebbero il girovita in poco tempo, in attesa di prova costume, spiaggia e mare

Il girovita è una delle parti del corpo che sottolinea al meglio la femminilità di una donna. In attesa dell’estate e della prova costume, tutte stanno cercando di darsi da fare per apparire al meglio. La necessità di tenere a bada la linea, inoltre, corrisponde ad un’esigenza non solo estetica ma anche di salute. Infatti, il grasso che si deposita attorno al girovita, cosiddetto viscerale, è pericoloso per l’organismo perché più vicino agli organi interni. Esso, pertanto, esporrebbe allo sviluppo di malattie cardiovascolari o a carico di fegato, pancreas e reni. Il tutto, abbassando le aspettative di vita.

Non a caso, le persone obese hanno un girovita maggiore del normale. Quindi, bellezza e soprattutto salute rappresentano delle forti motivazioni che dovrebbero indurre a tenere sotto controllo il girovita. Tanto più che eliminare il grasso localizzato non è semplice. Tuttavia, seguendo una serie di abitudini corrette, potremmo notare presto i risultati.

Ecco i 5 consigli che aiuterebbero a ridurre la circonferenza vita

La prima regola consiste nel limitare al massimo gli zuccheri semplici, quindi dolci, succhi di frutta, Coca Cola, aranciata, tè freddi. Questi prodotti, infatti, contengono molti zuccheri semplici e rappresentano il nemico numero 1 per la linea e la pancia. Da limitare è anche l’uso di zuccheri semplici, ancorché naturali, quali miele, fruttosio, zucchero di canna, malto, melassa, sciroppo d’acero, ecc. Dei 5 rimedi semplici e salutari per ridurre il girovita, il secondo sarebbe quello di evitare il cosiddetto junk food. Si tratta, in questo caso, ad esempio di gelati confezionati, merendine e prodotti industriali in genere.

Anche questi sono ricchi di grassi come i trans, dannosi per la salute, in quanto favoriscono l’aumento del tessuto adiposo. Pertanto, sarebbe meglio sostituirli con cibi più salutari quali yogurt, frutta fresca di stagione o frutta secca, frullati di latte. In alternativa, andrebbe bene anche una bruschetta integrale con pomodorini e scaglie di Grana Padano DOP. Quest’ultimo è un formaggio con ottime quantità di minerali e vitamine.

5 rimedi semplici e salutari che ridurrebbero il girovita in poco tempo, in attesa di prova costume, spiaggia e mare

Terzo consiglio pro girovita consiste nell’introdurre nella nostra dieta molta frutta e verdura, nonché legumi e cereali integrali. Si tratta di alimenti ricchi di fibre, con basso indice glicemico, che quindi conferiscono un maggior senso di sazietà. Inoltre, il corretto apporto di fibre aiuterebbe a favorire il benessere intestinale sgonfiando la pancia e prevenendo molti disturbi del tratto addominale. Sicché, per limitare l’accumulo di grasso viscerale si consiglia di aumentare il consumo di questi alimenti, ricordandosi di mangiare lentamente.

Quarto consiglio è quello di bere abbastanza acqua, per mantenere i giusti livelli di idratazione. Ciò contribuirebbe al buon funzionamento del cervello, del cuore, dei reni, dell’intestino, delle articolazioni, dei muscoli e della pelle. In più, sarebbe utile al trasporto delle sostanze nutritive e all’eliminazione delle scorie. Quindi, è necessario bere circa 1,5/2 litri di acqua al giorno. Infine, non bisogna dimenticare l’esercizio fisico mirato, di tipo aerobico, come corsa, camminata veloce, nuoto e ciclismo. Il tutto, da praticarsi per almeno 30 minuti al giorno.

