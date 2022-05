L’insalata di patate è un’ottima variante ai soliti piatti estivi come la caprese o l’insalata di riso. Si prepara in poco tempo ed è deliziosa anche dopo un paio di giorni in frigo. In più, le patate sono un alimento che difficilmente manca in ogni casa proprio perché si conservano a lungo. Certo, per evitare che germoglino, soprattutto con questo caldo, le patate vanno conservate nel modo giusto. Ma una volta capito come fare, possiamo davvero averle a disposizione in dispensa per diversi mesi.

La ricetta più conosciuta e amata di tutte per l’insalata di patate è sicuramente quella con il polpo. Quante volte ci sarà capitato di gustare questa insalata al ristorante, magari in riva al mare. Per quanto buonissimo, il polpo non è un alimento proprio economico che tutti possono permettersi. Per questo oggi vedremo qualche variante altrettanto saporita e invitante, ma anche poco costosa, da provare per l’estate.

Come preparare una gustosa insalata di patate estiva con questi 5 ingredienti invece del solito polpo o tonno

Sono 5 le varianti prelibatissime che proponiamo oggi e che non ci faranno rimpiangere la mancanza del polpo. Ovviamente, la base per tutte queste ricette prevede che le patate vadano lessate e tagliate a tocchetti di medie dimensioni. Meglio non tagliarli troppo piccoli, altrimenti rischiamo di creare una poltiglia poco invitante. Cominciamo con due versioni completamente a base di verdure che possono mangiare anche vegetariani e vegani. La prima prevede solo l’aggiunta di erba cipollina invece del classico prezzemolo. Il tocco in più lo darà la salsa allo yogurt greco con un cucchiaino di senape, facilissima da preparare. La seconda versione ha come ingredienti le carote e il pesto di rucola, ideale per chi ama le consistenze più cremose.

2 varianti con altro pesce e una con i legumi

Le patate non stanno bene solo con le verdure o il pesce, ma anche con i legumi. Possiamo servire un’insalata di patate e fagioli cannellini che è davvero una squisitezza. Per un tocco più croccante, aggiungiamo dei ravanelli a rondelle che non andranno a coprire i sapori. Finiamo poi con due varianti interessanti per sostituire il polpo o il tonno in scatola. Si tratta di quella con le mazzancolle al vapore, saporite e molto più economiche, soprattutto se pescate in Italia. Mentre l’ultima è forse la più prelibata di tutte, insalata di patate con lo sgombro e le cipolle rosse caramellate. Una vera delizia per il palato che ci verrà a costare neanche 5 euro.

Quindi, ecco come preparare una gustosa insalata di patate estiva fresca e leggera da mangiare anche al volo. Sostituendo i soliti ingredienti a cui siamo abituati possiamo creare delle varianti deliziose e anche più economiche. Se poi non possiamo proprio rinunciare ad un buon piatto di pasta, possiamo provare alcune ricette veloci. Aggiungendo solo un po’ di olive e una grattugiata di pecorino possiamo assaporare un piatto delizioso ed economico.

