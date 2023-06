È fresco e freddo il piatto con mozzarella di bufala DOP che piace anche a Ivanka Trump

La mozzarella di bufala DOP è una vera eccellenza italiana amatissima non solo in Patria ma anche all’estero. Lo dimostra la passione che hanno per questo cibo personaggi di spicco sul panorama internazionale come l’imprenditrice Ivanka Trump.

La mozzarella di bufala DOP è senza dubbio un’eccellenza italiana di prima qualità. Per la sua produzione si usa in via esclusiva il latte di bufala fresco e intero, prodotto rigorosamente proveniente da allevamenti situati presso aree certificate. La Denominazione di Origine Protetta ne certifica precise caratteristiche organolettiche nonché di tipo merceologico riferite alla mozzarella. In quanto formaggio di bufala campana ottenuto da una lavorazione tradizionale in determinate condizioni ambientali e che sussistono solo nella data area di produzione. Una mozzarella di bufala Dop è un prodotto la cui qualità è altamente certificata e il cui sapore non ha eguali, tanto da attrarre degustatori oltre i confini nazionali. Non è raro, infatti, che alcuni prodotti tipici italiani vengano apprezzati all’estero, non solo in Europa ma anche Oltre Oceano. E chi dall’estero viene in Italia, non può fare a meno di un assaggio.

È fresco e freddo il piatto delizioso della caprese

Non è un mistero che i prodotti tipici culinari italiani siano apprezzati anche fuori dalla Penisola e uno di questi è la mozzarella di bufala DOP. La sua bontà e il suo utilizzo all’interno di ricette semplici ma gustose, ha stupito anche le personalità internazionali. Tra queste, ad esempio, Ivanka Trump, figlia dell’ex Presidente USA nonché imprenditrice di successo. Durante un suo recente viaggio in Italia, Ivanka è stata piacevolmente colpita da una portata particolare, che si vede spesso sulle nostre tavole in estate. Perfetta per chi è a dieta e chi no. È fresco e freddo il piatto e si tratta della caprese, delizioso antipasto o portata unica che vede la mozzarella protagonista insieme ai pomodori e al condimento. E quando l’ingrediente principale è DOP, il successo è scontato.

Ricetta semplice, gusto unico

Preparare una caprese con bufala DOP è semplice e richiede solo 10 minuti. Ma gli ingredienti meritano la massima attenzione. Non serve dire che la mozzarella deve essere certificata e i pomodori stessi devono essere di qualità. Insieme a basilico fresco, sale e olio d’oliva rigorosamente extavergine. I pomodori vanno lavati e spellati con cura, privati dei semi e affettati a rondelle. La mozzarella va tagliata con spessore di pochi millimetri e impiattata in modo alternato ai pomodori e a cerchi concentrici. Il tutto va cosparso con qualche foglia di basilico e condito con un filo dell’olio EVO e un pizzico di sale.