Succulente polpette al sugo filanti! Scopri il segreto di Benedetta Parodi per averle morbidissime

Oggi prepariamo delle golosissime polpette al sugo in una versione un po’ particolare. La ricetta che vi proponiamo è quella di Benedetta Parodi, che svela anche il suo segreto per ottenere polpette sempre belle morbide e compatte.

La cucina italiana è ricca di tante proposte. Tuttavia, ci sono piatti della tradizione a cui è difficile rinunciare. Sono i piatti che spesso definiamo “comfort food” perché ce li preparava la nonna quando eravamo bambini. Esempi di questo genere sono la torta di mele, la pastina con il formaggino o il cremoso purè. Quando si sta poco bene o, più semplicemente, si è un po’ giù di morale, li prepariamo e, al primo assaggio, subito torna il sorriso.

Polpette, la ricetta anti spreco per eccellenza

Tra le ricette della nonna, non possiamo non nominare le polpette al sugo. Un piatto economico, spesso preparato per riciclare avanzi e rimasugli. Di polpette ne esistono una infinità di varianti. Ci sono anche quelle vegetali, fatte solo con legumi e verdure. Tuttavia, le polpette classiche, per eccellenza sono a base di carne. Grande varietà anche per quanto riguarda il metodo di cottura. Le polpette possono infatti essere fritte oppure cotte in padella antiaderente.

Per una versione light, è meglio optare per il forno. Decisamente golose, sono le succulente polpette al sugo filanti. Così buone da leccarsi i baffi. Il saporito intingolo ben si abbina al sapore della carne e, alla fine, invita a fare la scarpetta! Seppur così tanto golose, le polpette possono risultare troppo dure e secche oppure, al contrario, troppo molli tanto da rompersi e sfaldarsi. Vediamo come risolvere il problema, facendoci aiutare da un’esperta in materia.

Succulente polpette al sugo filanti

Cominciamo dalla lista degli ingredienti che ci servono:

400 g di carne trita a scelta;

100 g di pane o una patata bollita medio grande in caso di intolleranza al glutine;

1 uovo;

150 g di parmigiano;

farina 00 o farina di riso q.b.;

400 g di passata;

latte q.b.;

2 mozzarelle;

olio q.b.;

sale e pepe q.b.

Preparazione delle polpette filanti

Prendere una ciotola capiente e mettervi la carne. Nel frattempo, in un’altra ciotola, mettere il pane e farlo ammorbidire con il latte. In caso di intolleranza al glutine, al posto del pane, usare la patata lessa schiacciata. Unire ora il pane bagnato (o la patata bollita) alla carne, e mescolare gli ingredienti con le mani. Unire l’uovo, il parmigiano (100 g) e aggiustare di sale e pepe. Amalgamare per bene e poi, con le mani inumidite, formare le polpette delle dimensioni desiderate e passarle nella farina (usare quella di riso in caso di problemi col glutine).

Prendere poi una padella antiaderente e farvi scaldare dell’olio. Mettervi quindi le polpette a rosolare per qualche minuto. Dopodiché, aggiungere la passata di pomodoro e far cuocere per 25 minuti circa, e comunque fino a cottura ultimata. Infine, trasferire le polpette e il sugo in una teglia, cospargere con la mozzarella tagliata a cubetti e terminare col parmigiano rimasto. Impostare il forno sulla modalità grill e far gratinare per 7 o 8 minuti. Le polpette al sugo filanti si gustano al meglio tiepide, con qualche foglia di basilico fresco.