Il migliore titolo bancario degli ultimi 5 anni sotto la lente

Se il 2023 sta registrando l’exploit rialzista di Unicredit con una performance del +70% circa, il migliore titolo bancario degli ultimi 5 anni, però, è un altro. Banco BPM, infatti, è venuto fuori da una situazione abbastanza complessa migliorando il suo quadro generale e, di conseguenza, correndo anche in Borsa. Andiamo, quindi, ad analizzare tutti gli aspetti del titolo, dai fondamentali alle raccomandazioni degli analisti, per capire se ci sono ulteriori margini di crescita.

I fondamentali della società

Dopo un 2017 eccezionale, il fatturato di Banco BPM è crollato fino a tutto 2020, ma dal 2021 è iniziata la ripresa che dovrebbe continuare, secondo le previsioni degli analisti, anche negli anni successivi.

A partire dal 2021 in poi la società ha aumentato considerevolmente l’utile per azioni e anche le previsioni sono molto ottimiste per il futuro.

Un altro aspetto chiave per capire i fondamentali di un titolo azionario è quello legato al suo livello di indebitamento e alla sua situazione finanziaria. Come si vede dal grafico, l’indebitamento è in via di diminuzione e la situazione a lungo termine è molto buona. Rimane, invece, ancora qualche criticità nel breve termine.

Le raccomandazioni degli analisti il migliore titolo bancario degli ultimi 5 anni

Gli analisti sono molto ottimisti sul titolo Banco BPM e la raccomandazione media è Compra adesso. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 28%. Una prospettiva di guadagno molto interessante in un’ottica di medio/lungo periodo.

La politica dei dividendi

Dopo anni di difficoltà, dal 2020 la società è tornata a distribuire il dividendo con un rendimento molto interessante visto che si aggira intorno al 7%. Molto interessante, poi, è anche il payout, ovvero la percentuale di utili distribuiti, che rimane intorno al 50%. Ciò vuol dire che il dividendo potrebbe essere sostenibile anche nei prossimi anni.

Conclusione

Le azioni Banco BPM sono molto interessanti sotto molti punti di vista. La crescita in Borsa dovrebbe continuare in accordo con la tendenza rialzista in corso di lungo periodo.

