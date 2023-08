5 look comodi ma anche chic per un viaggio aereo più un dettaglio a cui nessuno pensa

Look comodi ma anche chic per un viaggio aereo-Foto da pexels.com

Sei pronta a partire ma non sai come vestirti per affrontare l’aeroporto e il viaggio? Ecco 5 soluzioni di grande stile.

Agosto è arrivato a grandi passi e questo significa che anche chi non è ancora andata in ferie può pregustare aria di vacanza. Di solito, infatti, nelle settimane centrali di agosto la maggior parte delle aziende si prende una pausa e tutti partono alla volta del relax. Una volta deciso dove andare in vacanza, e superato lo scoglio valigia, tra chiuderla ed eventuali costi extra per il volo, rimane solo un quesito. Potrebbe sembrare un interrogativo forse banale o superfluo, ma è quasi certo che a tutte salta in mente questa domanda prima di partire. Che tu sia appassionata di moda o non te ne importi assolutamente nulla, è quasi fisiologico chiederti cosa indossare per andare in aeroporto. Del resto sarai seduta su un mezzo di trasporto tendenzialmente pulito, ma comunque usato da centinaia di persone, senza contare lo sbalzo dovuto all’aria condizionata.

E come fare poi se non viaggi per vacanza, per cui una volta atterrata dovresti immediatamente presenziare ad un incontro di lavoro? Di seguito, trovi 5 look comodi ma anche chic per un viaggio aereo, così da essere perfetta in qualunque situazione.

Parola d’ordine: praticità

Naturalmente, la prima regola da rispettare è la comodità. Ecco perché il primo consiglio è di evitare abiti troppo aderenti che rendono i movimenti difficoltosi: situazione non piacevole, soprattutto se il viaggio è lungo. In ogni caso, meglio non optare per una tuta da ginnastica se non vuoi rischiare di apparire sciatta o poco curata. Ci sono tantissime tipologie di pantaloni morbidi e ariosi, da quelli di lino ad alcuni modelli in denim, come ad esempio i mom jeans.

Anche per quanto riguarda le calzature, poi, c’è un’unica regola d’oro: preferisci sempre le scarpe chiuse a sandali o infradito. Fatte queste premesse, non resta che scoprire le migliori combinazioni di stile per andare in aeroporto.

5 look comodi ma anche chic per un viaggio aereo e un consiglio per la cura della persona

In base a quanto detto, il primo outfit che suggeriamo prevede di combinare una camicia oversize e dei pantaloni ampi. E se proprio vuoi dare un tocco formale, utile per un’occasione lavorativa, ti basta sfoderare un total black accompagnato da sneakers bianche a contrasto. Oppure potresti indossare un paio di jeans indigo con un top geometrico o una camicia modello shacket. Un’alternativa altrettanto di classe è quella data dal completo in maglia, da abbinare a un maxi cardigan contro gli spifferi d’aria condizionata. E ai piedi? Ti basta scegliere un paio di ballerine al posto delle scarpe da ginnastica.

L’opzione numero quattro prevede invece di abbinare dei classici leggings neri in cotone elasticizzato a t-shirt e felpa. Se preferisci, al posto dei leggings puoi anche optare per dei jeans tipo baggy. Infine, ricordati di applicare un po’ di SPF su viso e braccia perché i raggi UV sono più incisivi in altitudine.