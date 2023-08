L’estate torrida continua: ecco i consigli della Croce Rossa Italiana per combattere il caldo e difendersi da quest’ondata di calore

Le temperature torride di questi giorni ci stanno mettendo a dura prova. Ogni giorno è sempre più difficile svolgere anche i più semplici gesti quotidiani quando le temperature superano notevolmente i 40 gradi. Difendersi dalle alte temperature è fondamentale e proprio per questo motivo oggi vogliamo svelarti i consigli degli esperti per non correre rischi per la salute.

Queste continue ondate di calore stanno mettendo in ginocchio non solo l’Italia, ma il Mondo intero. Ogni estate si fa sempre più rovente, complici i gas serra che intrappolano il calore nell’atmosfera aumentando il riscaldamento globale. È importante fare attenzione seguendo poche e semplici regole per difendersi dagli attacchi di calore e non mettere a rischio la nostra vita. A spiegarci cosa fare ci sono gli esperti della Croce Rossa Italiana, l’organizzazione che ha come obiettivo l’assistenza sanitaria e sociale.

L’estate torrida continua: ecco i consigli da seguire per proteggersi e prevenire i malori

La prima regola da seguire è cercare di uscire di casa soltanto nelle ore più fresche. È buona norma evitare gli orari in cui la temperatura raggiunge i suoi picchi. Laddove possibile, passeggia nei parchi e nelle zone verdi della città: alberi e piante fanno abbassare di qualche grado la temperatura. Non dimenticare di portare con te una borraccia o una bottiglia d’acqua. Mantenersi idratati, soprattutto se esposti al sole, è fondamentale per stare bene e mantenere la temperatura del corpo sotto controllo. Ogni volta che incroci sul tuo cammino una fontanella approfittane.

Indossa abiti leggeri e, se ce l’hai, un cappello. Non scordare di usare la crema solare soprattutto sulle zone più delicate del corpo come viso, spalle e collo. Non mangiare troppo e durante i pasti consuma pietanze leggere, poco elaborate e ricche di frutta e verdura. Bevi tanto, in particolare acqua e bibite ricche di sali minerali. Evita invece bevande troppo zuccherate e soprattutto gli alcolici, poiché aumentano il rischio di disidratazione.

Non è tutto: ci sono ancora 5 regole da seguire e che forse non conosci. Mettile in pratica subito

Passiamo poche ore al giorno a casa per via dei mille impegni e per il lavoro, ma l’ambiente domestico deve farci stare bene. Se non vuoi usare tutto il giorno ventilatori, condizionatori d’aria e deumidificatori, chiudi tapparelle e persiane e crea la corrente con porte e finestre aperte. Ti stai preparando per uscire? Indossa abiti di colore chiaro, poiché quelli scuri attirano e trattengono il calore. Controlla sempre le previsioni meteo alla TV o tramite app: queste segnalano situazioni pericolose e allerte. Ricorda che non tutti siamo vulnerabili allo stesso modo. Per ovvi motivi, bambini e anziani sono i soggetti più fragili, quelli da tutelare e proteggere maggiormente.

Infine, fai attenzione ad alcuni segnali che il corpo ti lancia. Se avverti dolore al torace, affanno, crampi, vertigini, debolezza e mente confusa sono dei chiari campanelli d’allarme. Mettiti al sicuro se sei fuori casa e chiama immediatamente il medico. Se si tratta di un’emergenza per te o per qualcun altro chiama il 112 oppure il 118. L’estate torrida continua: ecco i consigli che non dovresti mai sottovalutare. Con la salute non si scherza.