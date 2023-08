Per una vacanza low cost, ecco l’app che ti fa risparmiare anche in spiaggia

Le vacanze sono ormai all’orizzonte, poche settimane ancora e migliaia di auto si riverseranno sulle autostrade della penisola per recarsi nelle località di villeggiatura. Da Nord a Sud, gli italiani avranno l’imbarazzo della scelta. Ma, come ogni anno ormai, molti dovranno fare i conti con un budget non particolarmente ricco. Di conseguenza, bisognerà fare di necessità virtù sotto molti aspetti. Anche su ombrelloni, lettini e sdraio, qualora non si volesse optare per la spiaggia libera. Scopriamo un’interessante opzione nata recentemente.

Il turismo di massa si è sviluppato, in Italia, intorno agli anni Sessanta, grazie al boom economico. Gli stabilimenti balneari erano un qualcosa di elitario e non tutti potevano permetterseli. Il fatto, però, che molta gente iniziasse ad andare al mare in estate, portò molte persone a investire nel turismo e, soprattutto in Emilia Romagna, iniziarono a svilupparsi lidi attrezzati alla portata di tutti. Non tutte le Regioni italiane seguirono questo modello, vuoi per la scarsità di spiaggia a disposizione, vuoi perché meno inclini a offrire al turista tutto quello di cui avesse bisogno. Questo spiega perché, una terra che non ha la fortuna di avere un mare da sogno sia così frequentata da molti decenni a questa parte.

Pur rimanendo la località low cost per eccellenza, anche in Romagna i prezzi di sdraio, lettini e ombrelloni sono progressivamente aumentati nel corso del tempo. La spiaggia libera spesso è una lingua di sabbia tra uno stabilimento e l’altro e moltissime persone optano per i lidi attrezzati, soprattutto se hanno dei bambini o semplicemente per godere delle molte attività proposte.

L’app innovativa che permette di affittare ombrelloni a prezzi scontati

Proprio sulle rive romagnole dell’Adriatico, sei anni fa, tre studenti universitari decisero di lanciare una nuova start up. Pensando, da un lato, a tutti quelli che affittavano ombrelloni e sdraio per l’intera stagione, in modo da avere il posto libero in qualsiasi momento, soprattutto in alta stagione. Dall’altro, a coloro che si trovavano di fronte a una spiaggia esaurita pur osservando molte sdraio vuote. Perché? Semplice, appartengono agli stagionali.

Da qui la brillante idea di inventarsi l’app Marina che consente, a chi la scarica, di poter affittare un ombrellone in maniera classica, facendo riferimento allo stabilimento balneare che può decidere di mettere i suoi servizi a disposizione di chi volesse prenotare online.

Per una vacanza low cost, ecco l’app Marina

Non solo, però, perché Marina dà la possibilità all’utenza di affittare anche gli ombrelloni appartenenti ad altri privati, che volessero metterli in condivisione. Una sorta di Airbnb della spiaggia che consente agli stagionali di mettere a disposizione il loro bene, in cambio di una cifra economica. Un ottimo affare per chi affitta, perché può farlo risparmiando molto, in modo da rientrare, in parte, della spesa sostenuta per l’abbonamento stagionale.

Il privato può dare allo stabilimento la possibilità di gestire il suo spazio, guadagnando di conseguenza. Il proprietario del lido, a sua volta, riceve un’ulteriore somma dalla locazione di un bene che aveva già affittato. Chi decidesse di usare Marina per prenotare, sicuramente potrà avere un notevole risparmio usando questa sorta di sharing economy da spiaggia. Dunque, per una vacanza low cost, ecco l’app innovativa, utilizzabile oggi in gran parte delle Regioni italiane, visto il successo avuto nei primi anni in Romagna.