5 modi per abbinare i pantaloni rosa in look freschi e giovanili secondo la moda dell’estate

Se i soliti pantaloni bianchi o cargo ti hanno stufato, lasciati conquistare da quelli rosa in perfetto stile Barbie: scopri tutti i look più belli.

Anche chi non ha visto il film campione di incassi Barbie, non avrà comunque potuto fare a meno di notare la tendenza che ne deriva. L’iconica bambola che ha accompagnato la maggior parte di noi durante l’infanzia è anche sempre stata un simbolo indiscusso di stile e moda. Ma qual è il colore che assolutamente non può mancare nel guardaroba di Barbie e di conseguenza neanche nel nostro? Il rosa. In effetti, da quando Barbie è uscita sul grande schermo, anche le più importanti case di moda non hanno saputo resistere alla tendenza. Il rosa è senza ombra di dubbio il colore più gettonato dell’estate 2023 e la cosa sorprendente è che sta bene proprio a tutte. Certo, poi alcune potrebbero sentirsi meno a proprio agio con questa tonalità, ma di base possiamo assicurare che dona indistintamente luminosità e freschezza.

In ogni caso, se non vuoi osare con accessori troppo vistosi come scarpe, borse o fermagli per capelli, potresti puntare su dei semplici pantaloni. E non preoccuparti di risultare troppo appariscente, perché se scegli i complementi giusti vanterai uno stile romantico e raffinato, perfetto in varie occasioni. Ecco quindi 5 modi per abbinare i pantaloni rosa, inserendoli in outfit comodi e bilanciati, ad alto tasso di stile.

Pink power

Cominciamo a scoprire il primo look, perfetto per chi sta ancora trascorrendo l’estate in città al lavoro in attesa di andare finalmente in vacanza. Ti basta semplicemente abbinare un paio di pantaloni rosa plissé ad un top bianco in punto smock, rifinendo l’outfit con comode scarpe flat. E se vuoi rendere l’insieme più vivace in previsione di un aperitivo con le amiche, ti suggeriamo di puntare su una borsa dalla forma stravagante.

Passiamo adesso ad un altro look perfetto per le giornate città, ma più casual rispetto al precedente. In questo caso, devi abbinare i pantaloni rosa ad un top nero completato da una camicia bianca oversize in lino lasciata rigorosamente aperta. Per quanto riguarda gli accessori, ti consigliamo di indossare dei sandali con zeppa sottile e di abbinare una classica borsa in paglia.

5 modi per abbinare i pantaloni rosa ed essere elegante ma fresca in città o in vacanza

Il terzo look da passeggio ma raffinato prevede invece di accostare dei pantaloni rosa stampati ad una normalissima camicia bianca. Completa l’outfit con una piccola tracolla nude e un paio di occhiali da sole tartarugati o di altro modello purché siano formato maxi.

E potevano forse essere esenti dall’estetica rosa i mitici pantaloni di jeans? Certo che no e quindi ecco un look che li vede protagonisti. Abbina i jeans rosa ad una camicia verde a righe bianche, per poi impreziosire l’outfit con orecchini e anelli dorati. Infine, che estate sarebbe senza un paio di pantaloni rosa in lino? Basta abbinarli ad un top e una camicia over più cappellino con visiera.