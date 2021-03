Questa è la stagione perfetta per la manutenzione dei mobili da giardino. Sono stati per lungo tempo riposti e protetti. Comunque hanno bisogno di una pulizia profonda e accurata prima di essere adoperati. Inoltre, è necessario controllare lo stato di usura e il corretto funzionamento delle giunzioni.

È importante controllare che viti, anelli, giunture e cerniere siano al posto giusto e funzionino. I materiali, poi, devono essere trattati secondo le necessità. Ma vedremo come non sono necessari troppi prodotti specifici. Ecco come ottenere mobili da giardino come nuovi pronti alla bella stagione con una semplice manutenzione.

Legno e vimini

Il legno è, in genere, il materiale che necessita di una manutenzione più accurata. Bisogna verificare che non ci siano cedimenti sulla struttura di tavolini, sedie o panche. La muffa è un grande nemico del legno, oltre ai tarli. Per prima cosa bisognerà rimuovere la polvere che si è accumulata tramite una spazzola. Si procede con un panno bagnato intinto in acqua e sapone neutro. Il legno, una volta asciutto, necessita di essere nutrito con dell’olio. Ciò affinché il legno non si secchi a tal punto da rompersi.

Anche il vimini deve essere ripulito dalla polvere. Un’aspirapolvere o uno scopino può rimuovere anche lo sporco dagli intrecci più fitti. Si prosegue con un panno umido oppure con un getto d’acqua diretto. Questo può essere usato solo se immediatamente dopo il mobile può essere esposto all’aria calda.

Mobili da giardino come nuovi pronti alla bella stagione con una semplice manutenzione

Il problema del mobilio da giardino in ferro in genere è la ruggine. Questa può essere trattata spazzolando via le rimanenze e usando prodotti per contrastarla. Controlliamo sempre che la ruggine non abbia deteriorato troppo cerniere, giunture, tasselli e anelli di congiunzione. La pulizia del ferro può essere fatta con dell’olio di vaselina. Con acqua e aceto bianco si può trattare il residuo di calcare.

I mobili in plastica sono molto più semplici da manutenere. Inoltre, si deteriorano con meno facilità degli altri materiali. Una soluzione di acqua, bicarbonato e un detergente liquido è il rimedio più sicuro per trattare la plastica. È necessario, però, passarla con un panno morbido che non graffi la superficie. In seguito risciacquare e far asciugare fuori ma non alla luce diretta del sole.

Tutte le parti tessili dei mobili devono essere lavate. In questo caso seguiremo le indicazioni sull’etichetta per il lavaggio specifico da scegliere. Spesso questi tessuti possono essere lavati in lavatrice con un lavaggio delicato. È bene, in ogni caso, rimuovere l’imbottitura dai cuscini.