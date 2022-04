Una delle attività più noiose e lunghe è la pulizia del bagno. Infatti, per riuscire a ottenere un’igiene profonda di ogni superficie possono volerci anche delle ore. Si aggiunge l’affannoso problema del calcare, che solitamente attacca rubinetti, tappi, sifoni etc. Poi, restano gli specchi che sono puntualmente pieni di macchie, aloni e schizzi incrostati.

Tutti questi passaggi possono richiedere tanto tempo, tempo che togliamo al tempo libero o allo svago. Avevamo già visto una tecnica per avere un bagno sempre scintillante e a prova di germi in soli 10 minuti al giorno. I consigli odierni, invece, riguardano più specificatamente la creazione di uno spray casalingo.

Usandolo non avremo mai più vetri e piastrelle della doccia opachi. Inoltre, il lavoro di pulizia sarà più semplice e ci permetterà di velocizzare l’operazione. In più potremmo usufruire di un prodotto naturale a costo quasi zero, molto diverso rispetto ai prodotti chimici.

Riciclo intelligente e pulito assicurato

Più volte nei nostri articoli abbiamo visto cosa si può fare con quelli che normalmente vengono considerati scarti. Con le bucce degli alimenti più comuni, per esempio, è possibile creare concimi per le nostre piante. Ancora, la buccia di alcuni agrumi è perfetta per comporre dei deodoranti profumati per la casa.

In questo caso, invece, useremo due cibi che si trovano quasi sempre nelle nostre case e di cui scartiamo la buccia. Sono le mele e i limoni. Questi ultimi hanno mille utilizzi nelle pulizie di casa. Il succo di limone, grazie all’acido citrico, è un fantastico sgrassante e anticalcare. Le mele, invece, contengono acido malico che conferisce un certo sapore acidulo.

Come per l’aceto di mele, che usiamo come anticalcare e disincrostante, l’acido malico può essere estratto anche dalla buccia del frutto. Ed è questo che faremo col nostro spray.

Mai più vetri e piastrelle della doccia opachi grazie a questo eccellente rimedio spray naturale antispreco che elimina aloni e calcare

Per creare la nostra soluzione spray antialoni e anticalcare iniziamo mettendo in infusione le bucce di almeno 3 mele e quelle di 1 limone. Portiamo 1 litro d’acqua a ebollizione e immergiamo le bucce lasciandole a sobbollire per almeno 10 minuti. A quel punto lasciamo che il liquido si raffreddi, ma prima uniamo due cucchiai di sale.

Una volta freddo, travasiamo il liquido in una bottiglia spray e usiamolo sulle superfici lasciandolo prima agire qualche minuto. Per ottenere un effetto profumato, possiamo unire anche qualche goccia dell’olio essenziale che preferiamo.

