Nel nostro Paese le zanzare iniziano a riprodursi indicativamente già durante il mese di marzo. Dopo la deposizione delle uova, grazie alle temperature primaverili, bastano circa 2-3 settimane per vedere i primi esemplari adulti svolazzare in casa o all’aperto. Il periodo più critico, però, si registra nei mesi estivi (da giugno a settembre), quando il caldo e l’umidità rendono le zanzare più aggressive.

Quindi, ora più che mai, diventa fondamentale cercare e testare delle soluzioni efficaci per debellare l’invasione di questi insetti e per prevenire le loro punture.

In commercio sono disponibili prodotti di ogni genere, anche abbastanza costosi. Tra i più gettonati vi sono sicuramente gli apparecchi a ultrasuoni, i diffusori elettrici e gli spray repellenti da applicare sul corpo e sui vestiti.

Per quanto siano ampiamente utilizzati, questi prodotti potrebbero non essere così efficaci. Ed inoltre potrebbero anche contenere sostanze pericolose per la salute degli esseri umani.

In questo contesto, dunque, è necessario trovare delle soluzioni naturali e, quanto meno, valide.

Ecco il rimedio 100% naturale che ci aiuterà a proteggere il corpo da fastidiose punture di zanzare

Anche per quanto riguarda i rimedi naturali spesso si riscontrano delle criticità riguardo la loro efficacia.

Molti, ad esempio, consigliano di bruciare i fondi di caffè e di posizionare questi ultimi in casa o sul balcone. Oppure, altri suggeriscono di spargere per la casa dei miscugli di aglio e aceto, o di cipolla e chiodi di garofano, e così via. Insomma, adottando questi rimedi, il più delle volte ci si ritrova con le stanze puzzolenti ed ugualmente piene di zanzare.

Tuttavia, non tutti i rimedi naturali sono da scartare. Infatti, esistono delle piante e degli oli essenziali che potrebbero, potenzialmente, tenere le zanzare lontane sia da noi che dalle nostre abitazioni.

Oltre alle solite essenze di lavanda, basilico, menta o citronella, molti non sanno che anche l’erba gatta potrebbe avere un’azione repellente contro le zanzare.

La pianta più amata dai gatti è anche un efficace repellente

Conosciuta con il nome scientifico di Nepeta cataria, questa pianta perenne contiene un olio che respinge gli insetti. Acquistabile nelle erboristerie o su internet, quest’olio essenziale si potrebbe applicare sulla pelle per proteggerla così da eventuali punture di zanzare.

Tuttavia, per evitare irritazioni, si consiglia di aggiungere il 5% di olio essenziale all’interno di una normale crema corpo e cospargerla su mani, braccia e gambe. Quindi, ecco il rimedio 100% naturale che ci aiuterà anche quest’estate a prevenire le punture di zanzare.

Inoltre, potremmo posizionare questa pianta sul balcone o sui davanzali delle finestre, così da tenere zanzare e altri insetti lontani dall’abitazione.

Essa si adatta a qualsiasi tipo di terreno, anche se predilige substrati calcarei, sciolti e ben drenati. Resiste abbastanza bene anche a prolungati periodi di siccità, ma se coltivata in vaso andrebbe innaffiata ogni 10 giorni. Per quanto riguarda l’esposizione, infine, cresce bene sia in posizioni a mezz’ombra che in pieno sole.

Approfondimento

Mai più rotture di scatole grazie a questa sorprendente trappola per zanzare, totalmente gratis e facile da realizzare