Relazionarsi con le persone non è sempre facile, soprattutto se non le conosciamo bene. Quindi, talvolta, ci capita di usare frasi che vengono percepite male dall’interlocutore, in modo da rendercelo subito nemico. Insomma, meglio stare attenti a ciò che diciamo ma, in questo, potrebbe aiutarci l’oroscopo. Esso, in base alle personalità dei diversi segni zodiacali, traccia una serie di regole che dovremmo seguire. In particolare, qui indicheremo 5 frasi da non dire mai a questi segni zodiacali per evitare di metterseli contro. Partiamo dall’Ariete che è un segno noto per la sua caparbietà e determinazione. È forte e deciso e ama il comando delle situazioni. Dà sempre il meglio di sé e fa di tutto per essere più bravo degli altri.

Frasi da non dire all’Ariete

Proprio in virtù delle sue caratteristiche, ci sono delle frasi che non bisogna dirgli e sono:

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

1) Perché non ti calmi un po’? Ogni volta che qualcuno pronuncia questa frase, l’Ariete si arrabbia molto di più.

2) Abbiamo scelto un’altra persona. Anche qui, dobbiamo sapere che non tollera mai arrivare secondo.

3) Non sarai mai in grado di farlo. È una frase infelice perchè questo segno ama le sfide, quindi è meglio non provocarlo.

4) Smettila di essere così aggressivo. L’aggressività è una delle caratteristiche più forti di questo segno ma meglio non sottolinearlo.

5) Impara ad aspettare. Anche questa non è calzante perchè l’Ariete vuole tutto e subito.

5 frasi da non dire mai a questi segni zodiacali per evitare di metterseli contro

Il Toro fa della calma e della tranquillità le sue più grandi virtù. Tuttavia, non bisogna stuzzicarlo troppo, perché anche la sua pazienza ha un limite. Ecco, quindi le frasi che non sopporta:

1) Datti una mossa. A quelli nati sotto questo segno, piace fare tutto con calma e odiano quando qualcuno gli mette fretta.

2) Non essere così goloso! Amano il cibo e le golosità e guai a chi glielo mette in evidenza.

3) Sei troppo viziato. Adorano le comodità della vita e non vogliono rinunciarvi.

4) Perché non ti arrendi e basta? Se si mettono in testa qualcosa, anche dopo mille tentativi, continuano a riprovarci fino alla fine. Arrendersi non è, per loro, contemplato.

5) Mi presti dei soldi? Ebbene, sono un pò tirchi e non amano fare prestiti.

Altre frasi bomba

Passiamo ai Gemelli che sono volubili e difficili da capire. A loro, non diciamo mai:

1) Hai di nuovo cambiato idea?

2) Perché non stai mai zitto? Chi nasce sotto questo segno è molto socievole e ama parlare.

3) Sai sempre tutto tu. È una frase che li indispettisce, perchè amano, continuamente, imparare cose nuove. 4) Non devi dire sempre la tua. Hanno una grande considerazione di sé stessi e si ritengono preparati in ogni campo.

5) Stai mentendo? Insomma, anche se aggiungono particolari e ricamano su tutto, non amano farselo dire. Passiamo ai nati sotto il segno del Cancro, che sono gentili e premurosi ma è meglio non approfittate della loro bontà.

Le frasi che non possono sentire sono:

1) Non è poi così tragica. Questa frase urta la loro sensibilità.

2) Ti piace portare rancore. Essi non dimenticano mai un torto e lo rinfacciano fino alla fine dei tempi.

3) Devi aprirti di più. Hanno bisogno dei loro tempi per aprirsi e questa frase non gli piace.

4) Sei proprio un mammone! Quelli del Cancro sono estremamente attaccati alla famiglia e soprattutto alla madre. Meglio non toccargliela neanche a parole!

5) Devi farti le ossa. Con questa frase, li sottovalutiamo e non è un bene. Infatti, possono sembrare deboli e vulnerabili ma non lo sono affatto.

Infine tacere con

Passiamo al Leone, magnanimo e altruista ma non ama farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Quindi, le “frasi no”, sono:

1) Non sei mica il centro del Mondo. Questo urta la loro fierezza.

2) I tuoi capelli fanno schifo. Insomma, i capelli sono il loro punto debole. Meglio non toccarglieli.

3) Sei proprio arrogante. In realtà, non sono arroganti ma non tengono in considerazione ciò che dicono gli altri.

4) Non ti avevo notato. Questa frase per loro è contro natura e chi la pronuncia deve essere sicuramente un invidioso.

5) Ci siamo dimenticati di invitarti alla festa. Il Leone adora festeggiare e stare al centro della festa, quindi questa frase lo offenderebbe a morte!